Per questo inverno 2024-2025 sono le tonalità del caffè le nuances di tendenza per i nostri capelli. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Capelli: tutto sulle tonalità del caffè

Per questo inverno 2024-2025 ormai alle porte, le tendenze capelli puntano sui colori caldi e avvolgenti, come le tonalità del caffè. L’Espresso Brown è infatti il colore capelli di tendenza, da provare subito. Questa nuance richiama il fascino del caffè appena macinato ed è perfetta per una stagione come l’inverno. Questo colore può essere declinato in diverse sfumature, da quelle più calde a quelle più fredde, a seconda del tono della nostra pelle e del colore degli occhi. Inoltre si possono aggiungere anche dei riflessi per rendere il look ancora più cool. Questo colore è adatto a qualsiasi lunghezza, ed è ottimo sia per chi ha i capelli lisci sia per chi li ha ricci. Il castano espresso è un colore che si appresta a conquistare davvero tutte. Il consigli è chiedere un parere al vostro parrucchiere di fiducia che saprà dirvi qual è la sfumatura migliore per valorizzare al meglio il vostro viso.

Capelli: i tagli perfetti per le tonalità del caffè

Come abbiamo appena visto, l’Espresso Brown è il colore capelli di tendenza dell’inverno 2024 2025, che può essere declinato in diverse sfumature. E’ un colore che sta bene un pò con tutti i tagli e che porta un pò di calore in questa stagione fredda. Ma vediamo insieme quali sono i tagli di tendenza perfetti per le tonalità del caffè:

Caschetto : il french bob è quello più consigliato, perché in grado di regalare alla capigliatura un movimento naturale per merito delle scalature. Se si hanno i capelli fini optare per il box bob , con scalature più leggere.

: il french bob è quello più consigliato, perché in grado di regalare alla capigliatura un movimento naturale per merito delle scalature. Se si hanno i capelli fini optare per il box bob con scalature più leggere. Bixie: per chi invece vuole un taglio corto il bixie è la scelta migliore. Si tratta di una sintesi tra il bob e il pixie, ed è un taglio molto sbarazzino.

per chi invece vuole un taglio corto il bixie è la scelta migliore. Si tratta di una sintesi tra il bob e il pixie, ed è un taglio molto sbarazzino. Shag: per coloro che vogliono puntare su un taglio medio ecco che il taglio shag o shaggy è la scelta perfetta. Si tratta di una versione rivisitata del long bob, dove le scalature interne regalano movimento ai capelli che ricadono in maniera naturale. Taglio perfetto da portare mosso ma si può portare anche liscio con la riga centrale o laterale.

per coloro che vogliono puntare su un taglio medio ecco che il taglio shag o shaggy è la scelta perfetta. Si tratta di una versione rivisitata del long bob, dove le scalature interne regalano movimento ai capelli che ricadono in maniera naturale. Taglio perfetto da portare mosso ma si può portare anche liscio con la riga centrale o laterale. Butterfly cut: è il taglio perfetto anche superati i 40 anni di età. Per coloro che hanno i capelli lunghi e vogliono mantenerli, il butterfly cut è la scelta giusta, poiché si tratta di un taglio in grado di dare volume alla capigliatura che con il passare del tempo tende a diventare più fragile e sottile. Questo taglio è inoltre in grado di rendere più armonioso il viso. Se invece si hanno i capelli lunghi e spessi, meglio puntare su sfilature più leggere, magari solamente ai lati del viso e optando per una piega mossa effetto anti età.

Capelli: consigli utili

Vediamo infine alcuni consigli per prendersi cura dei propri capelli: