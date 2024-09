Qual è il momento giusto per bere il caffè? Scopriamolo insieme.

Bere caffè fa bene ma al momento giusto. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, qual è l’orario migliore per gustarsi una tazzina di caffè.

Bere caffè fa bene, ma al momento giusto

Secondo alcuni studi, bere una tazzina di caffè al giorno porta dei benefici alla nostra salute. E’ importante però sapere qual è il momento migliore per gustarsi una tazzina di caffè, al fine non solo potenziarne gli effetti ma anche di ridurre le controindicazioni. Il caffè infatti potrebbe interferire con i processi fisiologici e per questo è importante berlo al momento giusto. Inoltre, è bene che il caffè venga bevuto senza aggiungere lo zucchero o la panna montata. Il caffè, quindi, è meglio berlo la mattina o al pomeriggio? Andiamo adesso a scoprirlo insieme.

Bere caffè fa bene ma, meglio al mattino o al pomeriggio?

Come abbiamo appena visto, bere una tazzina di caffè al giorno porta dei benefici alla nostra salute ma è importante berlo al momento giusto, affinché non vada a interferire con i processi fisiologici. Ma, è meglio al mattino o al pomeriggio? Scopriamolo insieme:

Mattino: il caffè contiene la caffeina che, come tutti saprete, è uno stimolante naturale, per questo se la si assume prima di andare a dormire pochi di noi riusciranno a prendere sonno. L’ideale sarebbe bere una tazzina di caffè circa un ora e mezza dopo esserci svegliati e dopo aver mangiato qualcosa. Se si beve il caffè senza prima aver mangiato si rischia di aumentare i livelli di cortisolo.

il caffè contiene la caffeina che, come tutti saprete, è uno stimolante naturale, per questo se la si assume prima di andare a dormire pochi di noi riusciranno a prendere sonno. L’ideale sarebbe bere una tazzina di caffè circa un ora e mezza dopo esserci svegliati e dopo aver mangiato qualcosa. Se si beve il caffè senza prima aver mangiato si rischia di aumentare i livelli di cortisolo. Pomeriggio: se il caffè viene preso subito dopo pranzo, quindi nel primo pomeriggio, allora può essere funzionale, esso può dare infatti la carica necessaria per affrontare il resto della giornata. Dopo le 16.00 è consigliabile non assumere più caffeina poiché, avendo una durata di circa 8 ore, potrebbe renderci difficile l’addormentarsi. E il dormire bene è essenziale per la nostra salute.

Bere caffè fa bene: i benefici

Bere una tazzina di caffè al giorno fa bene anche alla nostra pelle, tanto che ci sono diversi cosmetici che hanno tra gli ingredienti la caffeina. Ma vediamo insieme quali sono i benefici della caffeina: