Vi siete mai chiesti quali sono i cibi preferiti delle celebrità? Oggi scopriamo insieme quello di Amadeus. Ecco il piatto a cui il conduttore italiano non riesce proprio a rinunciare. La risposta vi sorprenderà!

La dieta rigida di Amadeus: qual è il suo piatto preferito

La 74esima edizione del Festival di Sanremo si avvicina e Amadeus si prepara a condurre, ancora una volta, la kermesse musicale più attesa dal pubblico italiano. Nonostante i suoi 61 anni appena compiuti e i numerosi impegni lavorativi, il conduttore italiano continua ad essere in forma smagliante e pieno di vitalità. Il suo segreto? Un allenamento costante e una buona alimentazione. Come ha rivelato lui stesso, infatti, segue una dieta molto particolare. “Non sono un buongustaio, questo mi aiuta molto. Mangio poco, senza mischiare troppo i cibi“, ha svelato tempo fa. Tuttavia, la sua alimentazione rigida è la conseguenza di un trama infantile: quando aveva 7 anni è stato ricoverato per 2 mesi in ospedale a causa di una terribile nefrite. Uno shock che lo ha segnato per tutta la vita condizionando inevitabilmente anche le sue abitudini alimentari. Il celebre conduttore ha eliminato dalla sua dieta carne rossa, pane, grassi e zuccheri. Inoltre, non aggiunge mai sale nei suoi piatti.

Il piatto preferito del conduttore italiano Amadeus

Ma se c’è una cosa a cui proprio non riesce a rinunciare è la pasta. Che sia al pomodoro, al pesto, in bianco, poco condita o addirittura scondita, la pasta è il piatto preferito di Amadeus. Ama molto anche il riso in bianco, accompagnato da una porzione di pollo al curry. Durante la settimana del Festival di Sanremo, Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo solitamente alloggiano presso l’Hotel Globo. Dunque, sarà lo chef Pino Bucci ad occuparsi della sua dieta. Fortunatamente, il conduttore italiano non ha molte pretese culinarie: un piatto di pasta è il suo pasto ideale. Semplice, veloce ed equilibrato. Se non vengono utilizzati condimenti troppo calorici, un piatto di pasta è perfetto per ottenere la giusta dose di energia senza appesantirsi eccessivamente. Non a caso, grazie al suo potere di saziare facilmente e alle sue proprietà nutritive, la pasta rappresenta uno dei 10 cibi più mangiati al mondo.

