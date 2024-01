Vi siete mai chiesti quali sono i cibi preferiti delle celebrità? Oggi scopriamo insieme quello di Paola Turani. Ecco il piatto a cui la conduttrice italiana non riesce proprio a rinunciare!

Paola Turani e il rapporto con il cibo: tra restrizioni e difficoltà

Classe 1987, Paola Turani è una delle influencer più seguite in Italia e vanta di ben 2 milioni di follower su Instagram. Oltre alla carriera da fashion blogger, è anche una nota modella. Ha sfilato per brand d’alta moda come Calvin Klein, Versace e Dior. E’ stata poi testimonial di L’Orèal Paris, Calzedonia, Twinset, Morellato, Tim, Sephora, Divani & Divani. Volto ricercato dallo showbiz, è stata ospite a Detto Fatto e alla Mostra Del Cinema di Venezia.

E’ amatissima dal pubblico per il suo carisma e la sua spontaneità, ma anche per la sua affascinante bellezza e il suo fisico mozzafiato.

Segue un’alimentazione sana e praticare regolarmente attività fisica. Nella sua dieta predilige frutta, verdura e proteine. Tuttavia, dietro l’apparente quadro di uno stile di vita equilibrato, si nasconde un passato difficile. Paola Turani, infatti, agli esordi della sua carriera da modella ha vissuto periodi in cui il cibo era sinonimo di restrizione ed un regime alimentare eccessivamente rigido. La pressione del settore ha influenzato in maniera significativa il suo rapporto con il cibo, facendola arrivare a mangiare soltanto una mela al giorno.

“Fare la modella non era semplice: molta competizione e standard altissimi. Ero finita intrappolata in un circolo vizioso pericolosissimo innescato nella mia testa. Mi ero isolata da tutti. Ricordo che più dimagrivo e più i miei agenti erano soddisfatti. Per fortuna ha avuto la forza di reagire. Solo qualche anno dopo ho capito che la mia vita contava molto di più di una stupida taglia“, ha rivelato.

Qual è il piatto preferito di Paola Turani?

Con il passare del tempo, infatti, Paola Turani è riuscita a raggiungere un rapporto sano con il cibo. Oggi, nonostante l’influencer si impegni a mantenersi in forma mangiando bene, non si priva di nulla e si concede qualche piacere. Tra i suoi cibi preferiti troviamo la pizza e i dolci, in particolare i tortini al cioccolato ed il gelato. Tra i suoi piatti “light” prediletti invece c’è il riso con le verdure, un pasto completo e ben bilanciato. Paola Turani è un esempio di come sia possibile affrontare e superare i disturbi alimentari, abbracciando uno stile di vita sano ed equilibrato, senza eccessi né restrizioni.

