Si può essere ordinate ed eleganti anche senza rinunciare alla comodità. Si tratta dello stile, ormai sdoganato, cozy chic. Il trend dei pigiami eleganti per l’inverno 2020-21 infatti, elimina il classico capo in pile e predilige quelli in seta o in satin.

Completi composti da pantalone e camicia, con una gamma di colori che passa dai colori più scuri a quelli pastello, passando per i colori della terra, molto gettonati in autunno. Quali sono le proposte dei brand più famosi?

Pigiami eleganti inverno 2020-21: le proposte dei brand

Che tu sia in casa in smart working o semplicemente ti stia preparando per una giornata “chill” in casa, questi pigiami sono il giusto compromesso tra eleganza e comfort.

Belli e adatti non solo per stare in casa, ma anche per uscire, proprio come vuole il look cozy chic. Chi li ha provati non può più farne a meno. Comodi, morbidi e bellissimi da vedere, i vari brand li propongono in vari prezzi, da quelli più costosi a quelli più economici. Vediamone qualcuno.

Intimissimi

Intimissimi propone il suo pigiama in raso di seta in versione natalizia. Pantalone e camicia total red completo di canottiera dello stesso colore con ricami effetto pizzo in bianco sul bordo inferiore e sopra la zona del petto.

Perfetto per il periodo di Natale, anche se saremo costrette a passarlo in casa.

Yamamay

Anche Yamamay pensa alle Feste 2020-21 con il suo pigiama in raso elegantissimo. Total black, i dettagli sono tutti nella camicia con effetto “giacca elegante”.

A coste, con una spolverata di brillantini, indossandola sarà difficile passare inosservata, che sia per una videochiamata in smart working o un brindisi durante i festeggiamenti per Natale o Capodanno.

Victoria’s Secret

Le donne più romantiche, possono scegliere la versione più delicata dei pigiami in raso di Victoria’s Secret. Rosa confetto con stampa floreale di un rosa più acceso. Per sentirsi un “angelo” del brand anche tra le mura di casa propria.

Lingadore

Lingadore propone più versioni di pigiami eleganti in raso. Dalle più delicate stampe floreali alla stampa animalier per le donne più audaci. Perché la sensualità può essere declinata in diversi stili, basta avere il portamento e l’abbigliamento giusti.

La Perla

Nella sua collezione di lingerie e nightwear, La Perla propone pigiami eleganti in raso di seta in diverse colorazioni, più chiare e più scure. Dal delicato panna al violetto, non resta che scegliere il colore che più piace, o perché no, a seconda di ciò che ci consiglia l’armocromia.