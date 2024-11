Calli e duroni sono tra gli inestetismi più odiati sui piedi. La pietra pomice può essere un ottimo rimedio ma, come si fa a usarla correttamente? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Pietra pomice e piedi: a cosa serve?

Screpolature, calli, duroni, quando guardiamo i nostri piedi spesso storciamo il naso, soprattutto durante le stagioni fredde. La pelle infatti risulta ispessita e indurita, soprattutto sui talloni. Una delle cause è la scelta delle scarpe. Le scarpe troppo strette, scomode o con tacchi molto alti non fanno bene ai nostri piedi e, se indossati una tantum va bene, se lo facciamo con costanza non possiamo poi lamentarci se i nostri piedi sono pieni di calli e duroni. Quindi, prima regola, indossate delle scarpe adatte, soprattutto se dovete camminare tanto, le skechers ad esempio sono tra le più consigliate. Se i vostri piedi hanno già calli o duroni, potete utilizzare la pietra pomice che serve proprio per rimuovere le cellule morte da pelle e calli. La pietra pomice ha infatti delle proprietà esfolianti, pensate che veniva usata per la cura della pelle anche diversi secoli fa. Ma andiamo a vedere insieme tutti i vantaggi della pietra pomice e come usarla correttamente.

Pietra pomice e piedi: la guida completa

Per prima cosa iniziamo con il vedere quali sono i vantaggi dell’utilizzare la pietra pomice:

Esfoliazione: rimuove le cellule morte da pelle e calli;

rimuove le cellule morte da pelle e calli; Pelle più morbida: la pietra pomice leviga la pelle e la rende più morbida.

la pietra pomice leviga la pelle e la rende più morbida. Luminosità: la pelle risulta anche essere più luminosa.

la pelle risulta anche essere più luminosa. Assorbimento: se dopo aver passato la pietra pomice mettete sui piedi la crema idratante, essa verrà assorbita più in profondità.

Andiamo ora a vedere come si usa correttamente la pietra pomice sui piedi:

Per prima cosa dobbiamo inumidire sia il piede sia la pietra pomice ;

; A questo punto possiamo massaggiare delicatamente le aree del piedi che sono indurite e ispessite come i talloni, con movimenti circolari;

le aree del piedi che sono indurite e ispessite come i talloni, con movimenti circolari; Per evitare che si formino irritazioni cutanee, è necessario che non si eserciti troppa pressioni sul piede;

Infine bisogna risciacquare bene sia il piede sia la pietra pomice.

Insomma, la pietra pomice è un prezioso alleato della nostra beauty routine, ideale per chi soffre di calli o ha la pelle del piede indurita. La si può usare anche su gomiti e ginocchia mentre non è adatta per il viso poiché la pelle del viso è troppo delicata e la pietra pomice potrebbe danneggiarla.

Pietra pomice e piedi: i rischi

La pietra pomice ha, come abbiamo visto, tanti vantaggi ma bisogna stare molto attenti a come la si usa. La pelle infatti potrebbe irritarsi, soprattutto se esercitate troppa pressione. Se avete quindi la pelle delicata, è meglio puntare su dei prodotti apposta per combattere calli e duroni. Infine, come detto in precedenza non bisogna assolutamente usarla sul viso, in quanto la pelle del volto è troppo delicata e i danni dell’usare la pietra pomice potrebbero essere notevoli.