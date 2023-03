Perché le donne giocano alle slot machine più degli uomini

Il gioco d'azzardo e delle slot machine è in continua evoluzione, come dimostra l'aumento della presenza di donne sia nei casinò online e non solo.

Il mondo del gioco d’azzardo e delle slot machine è in continua evoluzione e cambiamento. Un cambiamento notevole è stato l’aumento della presenza delle donne sia nei casinò online che quelli terrestri. Secondo uno studio condotto dall’Università dell’Oregon negli Stati Uniti, le donne di età compresa tra i 55 e i 60 anni sono la fascia demografica più alta che entrano nei casinò. Lo studio ha anche rilevato che circa il 70% delle entrate dei casinò proviene da giocatori di sesso femminile.

Dunque quali sono le abitudini di gioco tra uomini e donne?

Secondo lo studio la scelta di gioco in assoluto per le donne è la slot machine. Perché questo?

In genere, i giocatori maschi tendono a preferire giochi come il poker, il blackjack e il video poker, che richiedono strategia, studio e memorizzazione. Gli uomini cercano giochi ad alto rischio mentre le donne preferiscono giochi con rischi più bassi come le slot machine. Inoltre, una differenza importante tra i giocatori uomini e donne è come viene visto il gioco d’azzardo. Per le donne andare al casinò è un’esperienza sociale da condividere in gruppo, mentre gli uomini preferiscono giocare individualmente.

Perché, dunque, le donne rappresentano una percentuale maggiore dei clienti dei casinò e perché preferiscono le slot? È emerso che i giochi di slot offrono un’ampia varietà di vantaggi che tendono ad attrarre le donne. Ecco, quindi, 3 fattori comuni nelle scelte di gioco delle donne.

Il payout

Le slot hanno in genere un payout (o ritorno al giocatore) più grande rispetto agli altri giochi casinò. Rispetto ai giochi da tavolo, le slot offrono tradizionalmente rendimenti migliori. In alcuni dei migliori casinò terrestri, le slot hanno un rendimento dell’86%. I casinò online invece offrono talvolta rendimenti fino al 90%.

Grazie alle migliori probabilità, le slot rimangono i giochi da casinò più popolari per entrambi i sessi. Circa il 48% dei visitatori dei casinò tradizionali ha giocato alle slot, mentre solo il 16% ha giocato al blackjack. Solo il 6% dei visitatori ha giocato a poker.

Tradizionalmente, gli uomini sono più inclini a comportamenti rischiosi, mentre le donne tendono a evitare i rischi. Le donne possono gravitare verso i giochi con probabilità migliori e i giochi di slot hanno meno rischi rispetto al poker.

La facilità d’uso

I giochi di slot tendono ad attrarre i giocatori alle prime armi e i visitatori del casinò per la loro accessibilità. L’idea di sedersi a un tavolo e giocare a poker o a blackjack senza conoscere a fondo le regole intimorisce. Tuttavia, è possibile sedersi a una slot machine senza alcuna esperienza precedente e non sentire alcuna pressione.

Il fattore intrattenimento

In genere i giocatori tendono ad apprezzare molto di più l’esperienza di una vincita alle slot machine rispetto a una vincita a un gioco da tavolo. Le slot machine ricompensano con uno splendido spettacolo di luci, colori e suoni quando vincete. Il feedback positivo della macchina solleva l’umore e fa sentire apprezzati.

Certo, le preferenze di gioco sono soggettive e variano da individuo a individuo. Negli anni, però, le donne stanno mostrando un interesse sempre maggiore nei giochi d’azzardo, rispetto al passato, e la differenza tra uomini e donne che giocano alle slot machine si sta riducendo. È importante notare anche che il gioco d’azzardo può comportare rischi significativi per la salute mentale e finanziaria delle persone, indipendentemente dal genere.