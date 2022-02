Lo sappiamo, bere acqua fa bene, ma nonostante questo spesso risulta difficile ricordarsi di farlo anche quando non si ha sete. Abbiamo quindi pensato di raccontare il perché l’acqua faccia così tanto bene e svelare qualche trucchetto che ci aiuti a ricordare di rimanere sempre ben idratati.

Perché bere acqua fa bene al nostro organismo

Bere acqua (per la precisione 2 litri al giorno) fa bene per una serie di innumerevoli e validissimi motivi, qui abbiamo però raccolto quelli più importanti e convincenti. Prima di tutto bere tanta acqua aiuta a dimagrire perché favorisce il senso di sazietà. Vi sarà capitato di sentire il senso di fame tra un pasto e l’altro dettato perlopiù dalla golosità, dalla noia oppure dalla fame nervosa, un modo per contrastare queste sensazioni è ingannare il vostro cervello e, al posto di cedere alla merendina bere un bel bicchiere d’acqua.

L’acqua favorisce anche la digestione. Pare infatti che aiuti l’azione dei succhi gastrici, inoltre depura l’organismo e regolarizza l’intestino. È molto importante ricordarsi di bere anche quando si fa sport non solo per reintegrare i liquidi persi durante la sudorazione ma anche per regolare la temperatura corporea.

Tra bellezza e psicologia

L’acqua ci rende più belle e se la si berrà in modo regolare e costante si potranno notare gli effetti anche sulla pelle, che sarà più luminosa. L’assunzione di acqua infatti favorisce il ringiovamento cellulare, aiutando a ritardare la formazione di rughe. Bere acqua inoltre aiuta anche a calmarci. Avete mai sentito parlare del “metodo del bicchiere d’acqua”?

Il suo funzionamento è molto semplice, quando ci sentiamo nervose o arrabbiate, quando sentiamo di stare per esplodere e quell’esplosione non farà altro che peggiorare la situazione, fermiamoci giusto il tempo di bere un bicchiere d’acqua. Questa azione ci darà tempo e modo di riflettere, ci eviterà di peggiorare discussioni che si potrebbero invece affrontare con più calma e ci aiuterà a prendere la decisione più giusta.

Come fare per bere di più: qualche trucchetto utile

Un primo trucchetto per bere di più è quello di non bere i 2 litri giornalieri consigliati tutti in una volta sola. Rischierete di passare un bel po’ di tempo facendo avanti e indietro per il bagno, perché i liquidi in eccesso che il nostro organismo dovrà eliminare saranno troppi. Meglio dividersi la quantità in bicchieri da bere durante la giornata.

Portate sempre con voi una bottiglia d’acqua, che sia a scuola, in università, al lavoro o nel tempo libero e se il gusto dell’acqua vi annoia tanto da farvi dimenticare di bere provate ad aromatizzarla con pastiglie apposite o un po’ di frutta o verdura. Lime, lamponi, cetrioli, fragole e pesche sono gli alimenti più gettonati. E a proposito di frutta e verdura, non dimenticate di consumarla quotidianamente! Questi due tipi di alimenti infatti contengono molta acqua.

Cosa succede se ci dimentichiamo di idratarci

Oltre ai classici disagi riscontrabili nella stitichezza, nella sensazione di gonfiore, nella cellulite più accentuata e nella secchezza della pelle, dimenticarsi di bere può avere anche conseguenze ben più gravi.

Dimenticarsi di bere può essere molto pericoloso. Si rischia di rimanere disidratati e questa condizione può portare diverse conseguenze che influiranno negativamente sul nostro organismo. Oltre al senso di stanchezza e vertigini e capogiri frequenti, si rischieranno anche la tachicardia e la cistite che nei casi più gravi si trasformerà in problemi renali ben più seri.