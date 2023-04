Patch occhi: cosa sono e i benefici

Le notti insonni, ma anche la stanchezza, lo studio e le ore passate davanti allo schermo del computer possono essere causa di occhi stanchi e di occhiaie. Per riuscire ad avere uno sguardo luminoso e disteso, i patch occhi sono un trattamento beauty che aiuta a occuparsi della zona oculare. Scopriamo come usarli e le varie proprietà.

Patch occhi

Sono considerati una soluzione ottimale perché i patch occhi permettono di prendersi cura dei propri occhi che possono apparire stanchi, defatiganti, dal momento che aiutano a idratare il bulbo oculare. Sono una soluzione green anche perché alcuni di questi sono riutilizzabili e si differenziano dai classici usa e getta.

Sono dei cuscinetti che si trovano in commercio in vari materiali che può essere il cotone, il silicone o anche il gel che si possono usare per il trattamento delle borse e delle occhiaie sotto gli occhi. Sono molto morbidi e danno, fin da subito, una sensazione di freschezza. A differenza degli usa e getta, quelli riutilizzabili si possono usare più volte a seconda delle varie esigenze e anche essere lavati.

Alleviano la fatica degli occhi andando a migliorare la circolazione sanguigna e riducendo il gonfiore che può presentarsi a causa dello stress, dello studio e del lavoro, I patch occhi sono un valido alleato dal momento che forniscono il massimo comfort durante il lavoro garantendo uno sguardo molto più riposato, rilassato, disteso e anche ben illuminato.

Al momento della scelta, bisogna prestare particolare attenzione alla qualità di questo prodotto optando per materiali che siano ipoallergenici e non tossici. Bisogna poi che sia comodo e facile da indossare, oltre ad aderire molto bene alla pelle. Si possono usare in tutte quelle occasioni che permettono di prendersi cura degli occhi, dopo una notte insonne, per ridurre il gonfiore o l’aspetto delle occhiaie. Sono sicuramente un valido supporto per il benessere della pelle.

Patch occhi: modelli

Sono delle maschere di bellezza da applicare sul contorno occhi e sono diverse le varianti di patch occhi che sono disponibili in commercio da scegliere a seconda delle proprie esigenze. Cambiano anche in base alle varie formule: alcuni sono imbevuti di siero, mentre altri sono realizzati in simil gel che danno immediatamente una sensazione di fresco sulla pelle.

Sono indicati sia per pelli giovane che mature e le formule cambiano anche a seconda delle funzionalità e delle necessità di ciascuna. Possono essere infatti energizzanti, rinfrescanti, drenanti, ma anche nutrienti, leviganti. Hanno anche effetto decongestionante per le borse e le occhiaie o sono nutrienti, quindi nutrono la zona sotto gli occhi andando ad attenuare le rughe e le zampe di gallina che compaiono in questa area.

Si possono usare sia tutti i giorni, ma anche in maniera saltuaria sempre rispettando i propri bisogni. In caso delle linee di espressione e dei segni del tempo, è bene puntare su dei patch occhi che siano anti-age, magari a base di acido ialuronico che agisce molto bene contro l’invecchiamento cellulare. Si possono tenere in posa fino a un massimo di 20 minuti e per i patch occhi in gel è bene conservarli in frigorifero per aumentarne l’effetto.

Si trovano anche nella confezione in barattolo e non solo monouso, quindi usa e getta. Sono un ottimo aiuto e le varianti sono tante proprio per venire incontro alle esigenze di ogni donna.

Patch occhi Amazon

Sono un trattamento di bellezza disponibile su Amazon a ottimi prezzi di cui approfittare. Basta cliccare sulla foto per visualizzare i dettagli del prodotto. La classifica qui sotto presenta i tre migliori patch occhi scelti tra quelli maggiormente voluti e anche economici dai consumatori con una recensione di ciascun articolo.

1)Zealsea 20 paia maschere per gli occhi

Si tratta di patch, di maschere per gli occhi dalle proprietà idratanti grazie all’acido ialuronico che fornisce una buona idratazione migliorando anche la secchezza cutanea. Leviga le rughe e rende la pelle maggiormente elastica. Combatte i segni del tempo come le occhiaie riducendo anche la melanina. Illumina la pelle ed è a base di elementi naturali che donano i giusti nutrienti a questa area.

2)25 paia patch occhi

Si tratta di patch occhi a base di oro 24 carati che donano la giusta freschezza non appena si indossano. Alleviano la fatica e il gonfiore degli occhi rendendoli maggiormente morbidi. Combina una serie di componenti come vitamina C, estratto di semi di uva, acido glicolico per donare la giusta idratazione all’occhio. Riducono le rughe e altri segni di espressione combattendoli.

3)Patch occhi antirughe contorno occhi

Un trattamento a base di collagene che ha il compito di migliorare l’espressione degli occhi contrastando le linee di espressione quale le rughe, appunto. Riduce le borse e le occhiaie permettendo di avere uno sguardo scintillante. Ha proprietà idratanti e rinfrescanti, oltre a essere molto facili da usare. Si adatta a qualsiasi tipo di pelle e sono a base di aloe vera, quindi rinfrescanti.

Oltre ai patch occhi, anche i migliori rimedi naturali per combattere le occhiaie