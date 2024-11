I bloomers sono il capo must have dell’autunno 2024. Esatto, i pantaloncini si possono indossare anche in questa stagione fredda. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come abbinarli al meglio.

Bloomers: cosa sono?

L’estate è finita da quasi due mesi ma, nonostante ciò, anche in questo autunno 2024 si possono indossare i pantaloncini. Sì, avete capito bene. Stiamo parlando dei bloomers, ovvero quegli shorts che si ispirano alla biancheria indossata nel XIX secolo sotto i vestiti, come alternativa agli indumenti intimi restrittivi che le donne di allora erano solite indossare sotto i vestiti. I bloomers oggi si sono ovviamente evoluti e sono diventati un capo ultra femminile perfetti per essere indossati nella vita di tutti i giorni. In linea generale i bloomers sono caratterizzata da una forma gonfia, fatta di drappeggi ed effetti a palloncino. Quindi, riassumendo, i bloomers sono dei pantaloncini molto corti realizzati in cotone, chiffon o seta e che si ispirano alla lingerie di una volta.

Bloomers: i modelli di tendenza dell’autunno 2024

Come abbiamo appena visto, i bloomers sono il capo must have dell’autunno 2024. Prima di andare a vedere insieme alcune idee di outfit da cui prendere ispirazione, vediamo quali sono i modelli di bloomers di tendenza per questo autunno 2024:

Bloomers in felpa : per un look sportivo ecco che i bloomers in felpa sono la scelta perfetta, super comodi e super cool.

: per un look sportivo ecco che i bloomers in felpa sono la scelta perfetta, super comodi e super cool. Bloomers con laccetti : sicuramente tra i più sexy, perfetti da indossare per una serata fuori.

: sicuramente tra i più sexy, perfetti da indossare per una serata fuori. Bloomers a palloncino : sono senza dubbio il modello più diffuso, sono eleganti e super femminili.

: sono senza dubbio il modello più diffuso, sono eleganti e super femminili. Bloomers al ginocchio : per chi non ama i bloomers troppo corti, ecco quelli al ginocchio, arricchiti con pizzi e altri decori.

: per chi non ama i bloomers troppo corti, ecco quelli al ginocchio, arricchiti con pizzi e altri decori. Bloomers a balze: infine quelli a balze, tra i più femminili di tutti.

Bloomers: come indossarli questo autunno 2024

Dopo aver visto quelli che sono i modelli di bloomer di tendenza di questo autunno 2024, andiamo a vedere insieme qualche idea di outfit da cui prendere ispirazione: