Paky minaccia un fan: “Ti spacco tutti i denti”

Durante il suo concerto in una discoteca di Riccione, il trapper Paky, all’anagrafe Vincenzo Mattera, ha minacciato un fan, Riccardo Borroni, presente sotto il palco, che gli avrebbe toccato la pancia.

“Fa’ o’ brav’, o ti spacco i denti”, la minaccia di Paky al fan

“Mo ti facciamo fare una figura di mer** davanti a tutti, fra, ti spacchiamo tutti i denti. Io ti spacco tutti i denti, hai capito? Fa’ o’ brav’“, ha detto Paky al ragazzo.

Il video sta facendo il giro del web

Il video, pubblicato dallo stesso Riccardo Borroni su TikTok, sta facendo il giro del web e mostra il trapper che, al termine di un brano, si avvicina a lui, lo prende da dietro la testa e lo minaccia davanti ai presenti.

In pochissime ore, il video ha totalizzato più di 177mila like e quasi 2mila commenti. Paky, per il momento, non si è espresso sulla vicenda.

Non è il primo gesto aggressivo di Paky

Non è la prima volta che il trapper si lascia andare a gesti aggressivi durante le sue esibizioni. Qualche mese prima, in un live con Shiva, aveva lanciato il microfono addosso a un fan che stava disturbando il collega.

