Oscar 2022, Will Smith e lo schiaffo a Chris Rock: realtà o finzione?

Nel corso della cermionia degli Oscar 2022, Will Smith ha dato uno schiaffo in diretta al presentatore e comico Chris Rock. Il motivo? Una battuta fuori luogo sulla testa rasata di Jada Pinkett Smith, moglie dell’attore affetta da alopecia.

Il gesto violento è realtà o finzione?

Oscar 2022: Will Smith e lo schiaffo a Chris Rock

Gli Oscar 2022, piuttosto che per i film che hanno vinto la statuetta, verrà ricordato per lo schiaffo che Will Smith ha rifilato al presentatore e comico Chris Rock. Cerchiamo di procedere con ordine. Il conduttore, prima di essere oggetto dell’ira dell’attore, ha fatto una battuta sulla testa rasata di Jada Pinkett Smith.

Quest’ultima è la moglie di Smith e ha sfoggiato questo hair look perché è affetta da alopecia. Per quanti non lo sapessero, questa malattia comporta la perdita dei capelli. Rock, prima di consegnare l’Oscar a Will come miglior attore protagonista di Una famiglia vincente – King Richard, si è rivolto alla donna esclamando: “Jada, ti amo. G.I. Jane 2 (in italiano il film G.I. Jane si chiama Soldato Jane) non vedo l’ora di vederlo“.

A questo punto, Smith si è alzato dalla platea, si è evvicinato a lui e gli ha dato uno schiaffo. “Wow! Will Smith me le ha suonate!“, ha ammesso il conduttore. Tornato al posto, ha tuonato:

“Tieni fuori mia moglie da quella fott*** bocca”.

Le parole di Smith dopo lo schiaffo di Smith

In un primo momento, gli spettatori dell’Oscar 2022 hanno creduto che fosse uno sketch preparato a tavolino. Quando Smith ha urlato dalla platea, però, hanno pensato che fosse un fattaccio improvvisato. Durante il discorso della premiazione, Will ha ammesso:

“So che per fare quello che facciamo bisogna essere in grado di sopportare chi parla male, chi non porta rispetto. Bisogna avere il sorriso in faccia, mostrare che va tutto bene. L’arte imita la vita e mi sto comportando come un papà pazzo come Richard, ma l’amore fa fare cose folli“.

Lo schiaffo di Smith: realtà o finzione?

Lo schiaffo di Smith a Rock durante gli Oscar 2022 è realtà o finzione? Non possiamo esserne certi, ma sembra che sia stato uno sketch organizzato a tavolino. Considerando che il tutto è andato in scena dopo il minuto di silenzio per la guerra in Ucraina, sembra assurdo che si possa fare comicità sulla violenza.