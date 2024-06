L’oroscopo della settimana, le previsioni dal 24 al 30 giugno 2024 per ogni segno zodiacale

Scopriamo insieme l'oroscopo dal 24 al 30 giugno 2024 per ogni segno zodiacale.

Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo dal 24 al 30 giugno 2024 per ogni segno zodiacale.

Nel corso di questa settimana Venere entrerà nel segno del Cancro, raggiungendo così il Sole e Mercurio e portando tante belle novità soprattutto per i segni di Acqua. Marte in Toro regalerà tanta energia ai segni di Terra. Ma vediamo adesso insieme nel dettaglio l’oroscopo dal 24 al 30 giugno 2024 per ogni segno zodiacale.

Ariete: settimana difficile dal punto di vista sentimentale, Venere è a sfavore e ciò porterà diversi problemi all’interno della coppia. Sul lavoro invece le cose andranno meglio, grazie anche all’influsso positivo di Giove.

Toro: Venere, Mercurio e Marte sono tutti dalla vostra parte per una settimana davvero super, da ogni punto di vista! C'è di chi di voi sarà finalmente pronto per il grande passo!

Gemelli: settimana positiva per quanto riguarda il lavoro, alcuni di voi potrebbero anche iniziare una nuova e stimolante collaborazione. Qualche problemino invece in ambito sentimentale, potrebbero infatti esserci discussioni con il partner.

Cancro: settimana davvero unica per tutti voi! Le cose non potrebbero andare meglio, in amore grandi novità anche per i single, è ora di dichiararvi, le stelle sono tutte con voi! Giornata super fortunata quella di giovedì!

Leone: qualche tensione di troppo in ambito lavorativo, potrebbero infatti esserci discussioni con i colleghi. Sul piano sentimentale settimana piuttosto tranquilla, chi è single però potrebbe anche incontrare qualcuno di speciale.

Vergine: bellissima settimana, soprattutto in amore, grazie a Venere che è dalla vostra parte. Tanti momenti carichi di passione e romanticismo da vivere con il partner. Sul lavoro settimana decisamente tranquilla.

Bilancia: sarà una settimana all'insegna del nervosismo, soprattutto in ambito lavorativo. Cercate di affrontare tutto con calma e positività. In amore settimana di alti e bassi, occhio alla gelosia.

Scorpione: ottima settimana, da ogni punto di vista. Se avete un progetto nel cassetto, non c'è momento migliore per provare a realizzarlo! In amore tutto procede a gonfie vele!

Sagittario: settimana all'insegna del romanticismo. Favorite le cene romantiche e le gite a due. Alcuni di voi si sentiranno anche pronti a fare il grande passo. Sul lavoro tutto nella norma.

Capricorno: Venere, Mercurio e il Sole sono sfavorevoli, il che darà il via a una settimana piuttosto complicata. Vi sentirete stanchi e stressati, il consiglio è passare del tempo in mezzo alla natura.

Acquario: tanto nervosismo in questa settimana, soprattutto per via di Marte in opposizione. Cercate però di non prendervela con chi vi sta accanto. Consigliate yoga e meditazione.

Pesci: grande settimana per tutti voi, da ogni punto di vista! Sia in amore che sul lavoro le cose infatti non potrebbero andare meglio! Godetevi al massimo questo periodo così fortunato!

