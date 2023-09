L’oroscopo per il segno del Toro, di ottobre 2023: è in arrivo un mese complicato. Se volete saperne di più, e conoscere cosa le stelle riservano a questo segno di Terra, allora questo è sicuramente l’articolo ideale. Vediamo dunque, insieme, cosa succederà nel mese di ottobre ai nati sotto il segno del Toro, soffermandoci sulle aree più importanti della vita quotidiana.

L’oroscopo per il segno del Toro di ottobre 2023: un mese complicato è in arrivo

Quando un quadro astrale parla di un cielo “complicato”, può indicare quadrature e momenti di down, ma anche stelle ostili, a causa del passaggio di qualche pianeta mobile. Tuttavia, questo non è il caso dell’oroscopo dei nati Toro, per il mese di ottobre: infatti, siamo di fronte ad un cielo che apre ad innumerevoli possibilità. C’è tanto su cui lavorare, tanto da comprendere, tanto da vivere. E in questa abbondanza di avvenimenti, si necessita di chiarezza, come quando nel traffico cittadino, si decida di installare un semaforo ad un incrocio. Sarà dunque un mese intenso, ricco di scelte da fare correttamente, e decisioni da prendere.

Vediamolo insieme più nello specifico, così da avere ancora più chiara la situazione dei nati Toro ad ottobre.

L’oroscopo per il segno del Toro, di ottobre 2023: amore, lavoro e salute

Nello specifico, adesso, andiamo a scoprire che cosa le stelle riservino ai nati sotto il segno del Toro, nei diversi settori della vita, conoscendo anche di più circa la loro personalità e carattere.

Amore: Proprio l’influsso planetario del mese di ottobre, influirà molto sull’amore, portando al Toro nuove conoscenze e nuove storie . Chi è in una relazione stabile da tempo, non vede minato il proprio amore, tuttavia avrà molti nuovi corteggiatori. Parola d’ordine del mese , in amore, per il Toro sarà chiarezza . La sincerità che non manca ai nati nel segno, li aiuterà a superare qualche piccola difficoltà, procedendo verso un novembre ancor più sereno.

Lavoro: Il mese di ottobre chiede di essere attenti alle occasioni di carriera , poiché è sicuramente importante poter scegliere con grande attenzione. Attenzione che, sicuramente, deve poter essere anche rivolta all'amministrazione delle finanze personali: i Toro hanno speso fin troppo nel mese di settembre, e adesso devono imparare a risparmiare. O magari a vendere ciò di cui non necessitano più!

Salute: La scelta giusta deve essere fatta anche per quanto riguarda l'alimentazione. I nati sotto il segno del Toro, del resto, sono grandi amanti della buona tavola e del buon vino. A volte, però, come in questo caso, le stelle suggeriscono che "meno è di più". Una corretta alimentazione, bilanciata e senza eccessi, che comprenda anche una rinnovata attenzione all'idratazione durante la giornata, sarà l'ideale per rimettersi in carreggiata. E anche il sonno ne potrà beneficiare.

Il segno del Toro e le sue caratteristiche

I nati sotto il segno del Toro sono grandi amanti della natura: dai fiori agli animali, dalle piante ai minerali, per il Toro tutto ciò che lo circonda è meraviglioso.

Per questo, la pietra porta fortuna è lo smeraldo, prezioso e luminoso, e il colore che più gli si addice, è ovviamente il verde.

Il verde ha una vibrazione fortemente rilassante: questo fa bene ai nati nel segno, che spesso si sentono stressati, o sotto pressione.

