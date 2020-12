Il 2020 sta per volgere al termine. Per tutti i segni zodiacali infatti, sembra quindi proprio essere arrivato il momento di tirare le somme e pensare all’anno nuovo. Cosa ci riserverà l’oroscopo per il 2021? E quali saranno in particolare le sorprese riservate al segno del Sagittario?

Oroscopo 2021: il segno del Sagittario

Il 2021 sta arrivando e il segno del Sagittario deve prepararsi ad accoglierlo nel migliore dei modi . Per farlo e per partire quindi nel modo giusto, una sbirciata all’oroscopo per sapere cosa riservano le stelle a questo segno è d’obbligo. Tra amore, lavoro e fortuna, come si dovrà comportare il Sagittario per raggiungere i traguardi tanto agognati?

Il Sagittario in amore

In amore Venere farà il suo gioco e il 2021 sarà luminoso tanto per le coppie quanto per i single. Se infatti nel primo caso il Sagittario sarà circondato da persone che provano per lui un sentimento sincero, nel secondo caso il nuovo anno riserverà romantiche sorprese. Il periodo che favorirà maggiormente l’amore sarà quello estivo. Il segno del Sagittario infatti si dovrà preparare al famoso colpo di fulmine! Dopo l’estate però, arriverà per questo segno e il suo partner, il momento di chiarire il loro rapporto.

Il Sagittario a lavoro

Anche nel campo del lavoro, il Sagittario avrà un anno pieno di positività. Già dal mese di febbraio infatti, il segno si impegnerà per raggiungere i propri obiettivi, e qualche opinione contraria che arriverà proprio dal capo, non li fermerà di certo! Nel periodo a cavallo tra la primavera e l’estate però, il Sagittario sentirà la necessità di fare una pausa da questa corsa al successo.

Il consiglio delle stelle è quello di non caricarsi di lavoro, e di non fare delle responsabilità degli altri le proprie. Il Sagittario farà bene a mettere davanti a tutto questo, la propria salute e la serenità della propria famiglia. Il segno, potrà impiegare il proprio momento di relax estivo, concentrandosi sulle proprie passioni e i propri hobbies. Non solo le attività manuali o mentali, ma anche l’attività fisica, aiuterà il Sagittario a scaricare tutto lo stress accumulato durante l’anno.

La fortuna del Sagittario

Parte della fortuna del Sagittario dipenderà dai pianeti. Giove infatti trasmetterà al segno l’ottimismo e l’entusiasmo giusti per prepararsi a raggiungere nuovi obiettivi. Sempre Giove inoltre, aiuterà il segno a contrastare dubbi e delusioni trasmessi da Nettuno. A spalleggiare l’azione di Giove ci sarà anche Saturno, che renderà il Sagittario più responsabile e determinato.

Che sia in campo amoroso o professionale comunque, il Sagittario non potrà lasciarsi guidare esclusivamente dalla Dea bendata, dovrà invece approfittare del percorso positivo che le stelle hanno disegnato per lui, per non impegnarsi ad andare fuori strada.