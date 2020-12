Sta arrivando il momento di salutare questo 2020 decisamente strambo per accogliere il 2021 con nuova energia e voglia di fare. Come per la fine di ogni anno si iniziano a tirare le somme e si fanno buoni propositi per quello che sta per arrivare, con la speranza che sia migliore di quello precedente.

Ma quali sorprese riserverà l’oroscopo per il segno dell’Acquario?

Oroscopo 2021: il segno dell’Acquario

Quando si pensa al nuovo anno si spera sempre che sia migliore di quello precedente. Non si può essere da meno per quanto riguarda la fine di questo 2020 decisamente provante e l’inizio del 2021, con nuove e luminose speranze. Dare una sbirciatina all’oroscopo per scoprire cosa potrebbero avere in serbo le stelle per i nostri rispettivi segni zodiacali, diventa quasi inevitabile.

Cosa diranno del segno dell’Acquario?

L’Acquario in amore

L’attività di Giove influirà inevitabilmente nelle relazioni amorose dell’Acquario. I single avranno voglia di cercare l’amore o approfondire una conoscenza appena iniziata.

Le coppie, invece, avranno modo di parlare insieme di nuovi obiettivi da raggiungere nella relazione. Il consiglio fondamentale per il segno in entrambe le situazioni, è quello di lasciare che le cose facciano il loro corso e si sviluppino naturalmente.

L’oroscopo dell’Acquario, spiana la strada ad una serenità particolare in campo amoroso. L’Acquario farebbe meglio a non farsi sfuggire l’occasione, e predisporsi a ricevere tutta la positività che le stelle sono disposte a donargli.

L’Acquario a lavoro

Il 2021 sarà un anno segnato dall’indipendenza per il segno dell’Acquario. L’obiettivo sarà organizzare il lavoro in modo da trovare il giusto equilibrio tra lavoro e famiglia.

Questo porterà l’Acquario a concentrarsi sulle mansioni obbligatorie del proprio lavoro, con l’obiettivo di raggiungere risultati soddisfacenti senza dover rinunciare al tempo da trascorrere con i propri cari.

Chi del segno dell’Acquario è invece alla ricerca di un nuovo lavoro o si appresta ad entrare in questo mondo, si sentirà più orientato a decidere per una professione o un compito che preveda il benessere del prossimo.

La fortuna dell’Acquario

Sembra che il 2021 sia un anno all’insegna della fortuna e della serenità per le persone del segno dell’Acquario. La cura che avranno verso loro stessi e le persone a loro care, ritornerà sotto forma di positività su più fronti, ovvero quello economico, quello della salute e anche quello dei rapporti interpersonali, che siano affetti o semplici conoscenti. La fortuna, come al solito non agirà completamente da sola. Ma aiuterà gli Acquario più appassionati che si metteranno in gioco senza remore, in nuove avventure e in nuove imprese, che siano queste in ambito lavorativo o personale.