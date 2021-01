Come ormai sappiamo, TikTok è la piattaforma per eccellenza in cui tutto può diventare virale. Se quest’estate tutti sapevamo a cosa ci si riferisse con la frase “Non ce n’è di Coviddì”, oggi sembra esserci un nuovo tormentone pronto a sostituire quello di Angela da Mondello.

L’autrice è Ornella Zocco: ecco chi è il nuovo personaggio virale su TikTok.

Chi è la nuova star di TikTok Ornella Zocco

La signora Ornella Zocco, nata e residente a Catania, è sposata e mamma di tre bambine. La sua avventura su TikTok è nata per ritrovare il sorriso a seguito di una brutta malattia che l’ha costretta per un periodo sulla sedia a rotelle e che l’ha portata a dover lasciare il lavoro.

Dopo i primi balletti pubblicati sul suo profilo, il punto di svolta per Ornella è stata la visione di un video in cui un aereo si muoveva in modo strano, che la Zocco ha voluto imitare. Il TikTok in cui la catanese si presta a questa imitazione, accompagnando il tutto con la frase “Bello è come me pazzerello”, è diventato immediatamente virale.

Il successo è stato tale che i follower di Ornella Zocco su TikTok arrivano oggi a quasi 1 milione.

Recentemente, inoltre, insieme alla giovanissima cantante neomelodica Benny G Ornella ha rilasciato il singolo “Bello pazzerello” che anche su YouTube ha registrato da subito un elevatissimo numero di views e di condivisioni.

Le critiche

Oltre al successo e alle condivisioni, che rendono felice Ornella di questo particolare momento della sua vita, ci sono state però moltissime critiche proprio come nel caso di Angela da Mondello.

I commenti negativi sono stati mossi in particolare a seguito della pubblicazione del videoclip della canzone: tutti i partecipanti erano infatti senza mascherina (il profilo di Ornella è stato per questo anche segnalato da diversi utenti) e in più molti cantanti si sono chiesti se sia corretto che un prodotto così poco valido ottenga un successo del genere.

Ornella, tuttavia, non si fa comunque abbattere da queste critiche e dichiara anzi di sognare di poter incidere un disco un giorno.

