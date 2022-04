Orietta Berti è diventata nonna bis all’età di 78 anni, la cantante originaria di Cavriago ha annunciato sul suo profilo Instagram ufficiale la nascita della sua seconda nipote. Ecco tutti i dettagli.

Orietta Berti nonna bis: l’annuncio tramite un post pubblicato su Instagram

Nel pomeriggio di sabato 30 aprile 2022 sul profilo Instagram ufficiale di Orietta Berti è comparsa la foto di un fiocco rosa, a corredo di questa foto la cantante ha scritto queste dolci parole per comunicare ai suoi fan un lieto annuncio:

“Care amiche e cari amici, stamattina alle ore 6:15 è nata Ottavia…. La nostra seconda nipotina. Io e Osvaldo siamo felicissimi e come per Olivia (la nostra prima nipotina) siamo già innamoratissimi della nostra nuova pupetta di famiglia. È un’emozione straordinaria… talmente forte da essere quasi indescrivibile… Ci riempie il cuore di gioia è positività. Essere nonni è davvero una magia. Congratulazioni alla mamma Lia e al papà Otis che sono stati bravissimi. Grazie a tutti i medici, a tutte le ostetriche, alle infemiere dell’Ospedale Franchini di Montecchio Emilia per la loro esistenza, empatia ed immensa professionalità. VIVA OTTAVIA! Un abbraccio a tutti, Orietta”.

La piccola Ottavia è il frutto dell’amore tra Otis Paterlini e Lia Chiari

La Piccola Ottavia, new entry in casa Berti-Paterlini, è la secondogenita di Otis Paterlini e Lia Chiari.

Otis è il secondo figlio di Orietta Berti, che la cantante ha avuto dal suo matrimonio con Osvaldo Paterlini, l’uomo è un giocatore di basket professionista, mentre la moglie è un’assistente sociale che opera presso il Tribunale di Parma.

La scelta del nome Ottavia e la tradizione di casa Berti

La scelta di un nome che inizia con la lettera O per la seconda nipote di Orietta Berti non è affatto casuale.

La cantante di Cavriago, in un’intervista rilasciata a Verissimo qualche tempo fa, aveva rivelato a Silvia Toffanin alcuni dettagli riguardanti una tradizione familiare: in particolare tutti i nomi della sua famiglia iniziano con la O.

In tal senso, non è un caso se la prima nipote di Orietta si chiama Olivia e la seconda è stata chiamata Ottavia, chiaramente i genitori delle piccole hanno deciso di portare avanti questa tradizione per la gioia della nonna!