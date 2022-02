In collegamento con Oggi è un altro Giorno, la cantante Orietta Berti ha spiegato perché Blanco non vincerà Sanremo 2022, nonostante il forte gradimento ottenuto nelle prime tre serate del festival.

Sanremo 2022, Blanco potrebbe non vincere: le critiche di Orietta Berti

Nel pomeriggio di venerdì 4 febbraio, Orietta Berti era in collegamento dalla nave Costa Toscana con Oggi è un altro Giorno. In questo contesto, l’artista ha duramente criticato Blanco, in gara a Sanremo 2022 in coppia con Mahmood, asserendo che non avrebbe vinto la kermesse musicale nonostante il gradimento ricevuto durante le prime tre serate del festival.

Il parere espresso a sfavore del cantante dall’Usignolo di Cavriago dipende dal fatto che Blanco avesse “un po’ snobbato” il peperoncino che l’inviato Domenico Marocchi gli aveva offerto.

Il giovane artista, infatti, ha declinato l’offerta, affermando con un sorriso: “Un po’ pesanti questi, mi irritano qualche…”.

La frase, lasciata incompiuta senza precisare se il riferimento fosse alla gola o ad altre parti del corpo, ha infastidito Orietta Berti che ha rivelato un particolare aneddoto su Sanremo 2021.

Blanco rifiuta il peperoncino di Orietta Berti: l’aneddoto sui Maneskin

Dialogando con Serena Bortone, Orietta Berti ha rivelato che i Maneskin, lo scorso anno, avevano accettato il peperoncino che gli aveva offerto e che lei utilizza per schiarire la voce, riuscendo a vincere il Festival di Sanremo.

Riferendosi a Blanco, quindi, la cantante ha dichiarato: “Lui non lo sa che l’anno scorso ho dato i peperoncini ai Maneskin e loro hanno vinto. Li hanno molto apprezzati. Tanto per cominciare, mettiamo le cose in chiaro, eh. Fanno bene alla voce, danno tanta energia, eh!”.