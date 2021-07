Orietta Berti svela il suo segreto: perché indossa la parrucca

Orietta Berti non ha bisogno di presentazioni, neanche tra i giovani. Dopo la sua partecipazione al 71° Festival di Sanremo e la successiva collaborazione con Fedez e Achille Lauro per il brano Mille, la cantante è diventata un’icona per grandi e piccini.

Una curiosità sul suo conto riguarda il suo hair look: perché indossa la parrucca?

Orietta Berti indossa la parrucca

Con 78 candeline sulle spalle, Orietta Berti continua a riscuotere un grande successo. Dopo la collaborazione con Achille Lauro e Fedez con il brano Mille, l’artista è diventata un mito anche per il pubblico più giovane. Oltre alla sua bellissima voce, che è rimasta tale nonostante lo scorrere del tempo, Orietta attira la curiosità anche per il suo look.

Abiti sempre eccentrici e perfetti, meglio se ricchi di paillettes e lustrini, ma anche una capigliatura perennemente impeccabile. Qual è il suo segreto? Stando a quanto si vocifera da tempo, la Berti indossa una parrucca.

Orietta Berti: perché indossa la parrucca?

Orietta non ha mai ammesso di indossare la parrucca, ma sono molti quelli che sono pronti a giurare che la realtà dei fatti sia proprio questa. Stando a quanto sostengono i beninformati, la Berti ha scelto di optare per un’acconciatura ‘finta’ per evitare di rovinare i suoi capelli e il cuoio capelluto.

I personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, infatti, devono essere sempre perfetti. Questo significa sottoporsi a numerosi trattamenti che, spesso, finiscono per danneggiare la chioma. Alla luce di tutto ciò, pare che Orietta abbia preferito evitare il problema e indossare una parrucca.

Orietta Berti: una parrucca è per sempre

Anche se la cantante di Finché la barca va non ha mai commentato il suo sempre perfetto hair look, sembra che la storia della parrucca corrisponda a verità. D’altronde, Orietta non è la prima Vip che sceglie di indossare capelli finti per essere sempre perfetta e, soprattutto, per non rovinare il cuoio capelluto.