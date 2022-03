Orecchini Pandora: i trend del 2022

I gioielli sono accessori molto amati e apprezzati che permettono di impreziosire e abbellire il proprio outfit in ogni momento. Tra i vari gioielli, gli orecchini Pandora spiccano proprio per le caratteristiche del marchio. Ecco alcune delle tendenze di quest’anno e le offerte più scontate disponibili sul sito di Amazon.

Orecchini Pandora

Pandora è un marchio da sempre molto apprezzato e amato dalle ragazze e dalle donne proprio perché i gioielli si caratterizzano per un gusto sobrio e sognante al tempo stesso. Gli orecchini Pandora si distinguono proprio per queste caratteristiche che li rendono unici.

Sono accessori molto contenuti ed eleganti realizzati in materiali di pregio e di qualità. il marchio ha pensato a degli orecchini che illuminano e fanno splendere il volto di chiunque decida di indossarli.

L’argento e gli zirconi sono i materiali maggiormente usati per realizzare gli orecchini Pandora.

Sono materiali che permettono di dare luminosità e luce al volto facendo brillare in ogni momento e situazione.

Nel momento della scelta, bisogna prestare molta attenzione all’orecchino, alla dimensione e alle linee per dare maggiore risalto alla bellezza della donna. Si caratterizzano per decorazioni e pietre preziose, oltre a tantissimi dettagli per risaltarli ancora di più e apparire splendidamente.

Orecchini Pandora trend 2022

Il marchio offre una gamma di proposte per ogni stile a seconda anche del budget di ciascuno.

Gli orecchini Pandora per il 2022 si distinguono per modelli a lobo, molto versatili da indossare sia il giorno che la sera e per altre tipologie in base alle tendenze del periodo.

I modelli pendenti risultano essere più impegnativi, ma sono molto eleganti e particolarmente apprezzati. Sono abbelliti in zirconi, pietre semi preziose e cristalli Swarovski presenti in tantissimi colori in modo da cambiarli a seconda dell’occasione.

Il noto marchio di origine danese presenta orecchini dalla firma bombata oppure a stella sino ad arrivare ai modelli a cerchio. Si distinguono per essere molto discreti e minimal chic proprio per adattarsi a ogni fascia d’età. Tra i vari modelli, anche la collezione Pandora Me che permette di personalizzarli aggiungendo dei ciondoli e pendenti sempre del marchio.

Le tendenze li propongono molto luminosi con pietre dalla forma rotonda oppure quadrata. Ci sono anche orecchini Pandora a bottone con il boccino dorato che ricordano la saga di Harry Potter. Tra i modelli più affascinanti, gli orecchini singoli con simboli e farfalle da indossare con acconciature raccolte da un lato.

Orecchini Pandora modelli Amazon

Per ordinare e acquistare questi gioielli, sul sito di Amazon si trovano tantissimi modelli e tipologie a ottimo prezzo di cui approfittare. Non appena si clicca sulla foto si visualizzano le caratteristiche relative al prodotto. La classifica mostra i migliori orecchini Pandora con le offerte maggiormente vantaggiose e con una breve descrizione.

1)Pandora orecchini circolari

Un paio di orecchini asimmetrici a forma di cuore in argento Sterling. Sono fatti a mano e danno un tocco realistico a qualsiasi abbigliamento. Hanno una dimensione media e non sono particolarmente ingombranti. In sconto con il 3%.

2)Pandora donna argento

Sono a forma di cerchio placcato in oro rosa da 14 carati. Adatti anche per un look moderno. Si possono indossare sia singolarmente che con i ciondoli preferiti. In vendita con 8%.

3)Pandora donna argento orecchini a perno

Un modello di orecchino a perno con zirconi bianchi dalla chiusura a punta e con l’albero della vita come motivo. Molto belli e ben fatti. In commercio con 5%.

Insieme agli orecchini Pandora, anche i migliori ciondoli della collezione per un abbinamento perfetto del marchio.