In occasione della Giornata mondiale delle emoji, prevista per domenica 17 luglio 2022, sarà fornita un’anteprima delle nuove faccine che giungeranno su computer, smartphone, tablet e vari altri dispositivi.

In realtà, però, Emojipedia, il sito che si occupa ufficialmente di raccogliere tutte le emoji, ha già mostrato una bozza delle novità, la cui implementazione avverrà con Unicode 15.0, in arrivo tra fine 2022 e il 2023.

Le nuove emoji in arrivo

Sembrerebbe che le nuove emoji in arrivo saranno circa 32 e la loro uscita dovrebbe avvenire dal prossimo settembre 2022 in poi. In realtà, però, come dichiara Emojipedia, le date di rilascio potrebbero variare in base allo sviluppo tecnico e ai diversi sistemi operativi, ma soprattutto il design grafico potrebbe subire delle modifiche rispetto a quelle svelate dal blog.

Nella lista preliminare compaiono alcuni emoji davvero curiose; tra queste, ad esempio, compare una faccia che trema, ma non mancheranno cuori di colori mai visti prima.

Ci saranno anche nuove mani (destre e sinistre) di nuovi colori e dal duplice significato: un “cinque” tra amici o un cenno di “stop”.

La produzione più ricca riguarderà però gli animali, i vegetali e gli oggetti: il blog Emojipedia ha diffuso infatti le emoji di un alce, di un asino, di un’oca e di un merlo, ma ci saranno anche una medusa, un’ala, lo zenzero, i piselli, un ventaglio, un pettine e vari strumenti musicali come le maracas o un flauto.

Insieme a questi, compariranno anche dei simboli molto curiosi; interessante il simbolo del wi-fi, riconoscibile in tutto il mondo, ma anche il khanda, il simbolo della religione Sikh.

Le emoji finaliste che hanno passato la penultima scrematura appaiono in estate per poi fare il proprio debutto a cavallo del nuovo anno su smartphone Android o iPhone, ma anche sul computer (Windows, Mac e Linux) più, ovviamente, nelle varie applicazioni. La nuova carrellata di emoji è molto più minimalista rispetto a quella dello scorso anno e punta più che altro al colore e all’aggiunta, come abbiamo visto sopra, di animali e altri oggetti.

La comunicazione con le emoji: immediatezza e divertimento

Ormai la comunicazione non sarebbe più la stessa senza emoji; conferiscono un tono più scherzoso e leggero alle conversazioni, ma a volte sono utilizzate proprio come singola risposta a un messaggio.

Grazie al nuovo aggiornamento potrà diventare possibile reagire ai singoli messaggi attraverso le emoji (funzione già presente su Whatsapp ma limitata solo ad alcune emoji, come il cuore, la risata e altre semplici faccine).

Le emoji fanno parte della quotidianità di chiunque e farne a meno sarebbe assolutamente impensabile: siamo talmente abituati a farne un uso costante che eliminarle, probabilmente, non farebbe “vivere” allo stesso modo la fruizione delle chat virtuali o l’uso dei social network (basti pensare alle reaction di Facebook, divenute popolarissime in pochissimo tempo).

Insomma, pare che con l’arrivo della nuova stagione autunnale, avremo modo di sfoggiare nuove e divertenti emoji per lanciare messaggi, per fare qualche battuta o semplicemente per usare come simbolo di un gruppo Whatsapp.

Non vediamo l’ora di averle tutte a disposizione, manca pochissimo!