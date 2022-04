La tecnologia non si ferma mai, è sempre in continua evoluzione e, a seconda delle preferenze degli utenti del web 3.0 modifica e aggiunge in continuazione modi sempre nuovi e veloci di comunicare. Sì, perché se c’è una cosa che gli esperti sanno molto bene, è che gli utenti vanno sempre più “di fretta”.

Ecco allora che anche WhatsApp aggiunge una nuova funzione.

Whatsapp, arrivano le reaction: cosa sono e a cosa servono

Su Whatsapp arrivano infatti le reaction. Si tratta del modo più veloce di comunicare le proprie emozioni attraverso le emoticon del “like”, del cuoricino, del pianto, della risata, dello stupore e anche di quello che in molti pensano sia il simbolino del “give me five” e altri quello di due mani giunte in segno di preghiera.

Per utilizzare le reaction vi basterà cliccare sul messaggio selezionato, una volta comparse sullo schermo non vi resterà altro da fare che scegliere cosa vorreste comunicare al vostro interlocutore.

Non solo Whatsapp comunque, anche il suo rivale nel campo della messaggistica Telegram (su cui molti migrano ogni qual volta si vocifera che il primo sarà a pagamento) ha introdotto il medesimo servizio.

A cosa servono le reaction è presto detto: semplicemente a “reagire” in modo immediato ad ogni singolo messaggio.