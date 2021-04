Vincitore di un Premio Oscar per la miglior colonna sonora, scopriamo vita e carriera del grande compositore italiano Nino Rota.

Chi era Nino Rota

Nino Rota, nato Giovanni Rota Rinaldi (Milano, 3 dicembre 1911 – Roma, 10 aprile 1979), è stato un compositore italiano.

Appassionato di musica fin da giovane, studia al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, lo stesso in cui studierà successivamente Giovanni Allevi.

Inizia a comporre all’età di undici anni esibendosi con il suo “L’infanzia di San Giovanni Battista” anche in Francia.

Prosegue gli studi privatamente a Roma con Alfredo Casella e ottiene il diploma in composizione all’Accademia di Santa Cecilia. All’età di vent anni decide di frequentare alcuni corsi negli Stati Uniti per perfezionare il suo lavoro musicale, per poi tornare in Italia e laurearsi in Lettere all’Università degli Studi di Milano.

L’inizio della carriera come compositore

All’inizio degli anni ’30 inizia la sua carriera nel mondo dei film realizzando il suo primo arrangiamento per il film “Treno Popolare”.

Parallelamente svolge il ruolo di professore di teoria e solveggio al Conservatorio di Taranto e di Bari ma è sicuramente quello nel cinema a renderlo noto.

Nel 1944 conosce infatti Federico Fellini che sta realizzando “Lo sceicco bianco” e inizia così una collaborazione che dura numerosi anni. Inoltre può vantare la realizzazione delle musiche di due grandi progetti di Luchino Visconti: “Rocco e i suoi fratelli” e “Il Gattopardo”.

Una delle sue colonne sonore di maggiore successo è indubbiamente quella de “Il Padrino” e “Il Padrino – Parte II” vincendo con quest’ultima l’ambito Premio Oscar per la Miglior colonna sonora.

I progetti musicali al di fuori del cinema

Oltre a comporre colonne sonore continua a lavorare anche per creare musica d’orchestra. Il mondo del teatro e della danza infatti ringraziano quasi quanto il mondo del cinema, sebbene questo mondo l’abbia reso molto più noto.

In effetti nel settore cinematografico ha conosciuto alcuni grandi amici tra cui i registi con cui ha collaborato più spesso e gli attori che hanno preso parte a quei progetti.