Ricordato insieme a Eianudi come uno dei maggiori fenomeni della musica italiana in questo settore, ecco la storia del compositore e musicista Giovanni Allevi.

Chi è Giovanni Allevi

Giovanni Allevi (Ascoli Piceno, 9 aprile 1969) è un pianista e compositore italiano.

Appassionato di musica fin da bambino decide di studiare pianoforte al conservatorio di Perugia e successivamente si diploma anche in composizione al conservatorio di Milano.

Decide inoltre di conseguire una laurea in Filosofia che accompagna parallelamente alla musica.

Entra infatti nel 1991 nella Banda musicale dell’Esercito Italiano come pianista che lo vede impegnato nei primi tour a teatro.

L’inizio della carriera come compositore e pianista

Nel 1996 inizia a lavorare sulle sue prime composizioni tra cui si ricorda quella per la tragedia “Le Troiane” di Euripide che viene premiata al Festival Internazionale del Dramma Antico di Siracusa. Inizia così pian piano a farsi conoscere e grazie al sostegno di Jovanotti riesce a raccogliere la sua produzione creando l’album “13 Dita”.

Il suo talento viene presto scoperto anche all’estero quando realizza la colonna sonora per il corto “Venceremos” presentato negli Stati Uniti al Sundace Film Festival e quando la musicista Nanae Mimura decide di proporre al Teatro di Tokyo alcuni pezzi tratti dal suo album. Inoltre nel 2004 inizia un tour internazionale che lo vede addirittura sui palchi di Hong Kong.

Il successo internazionale e le collaborazioni

Nel 2005 è pronto a presentare il suo terzo album dal titolo “No concept” in tutto il mondo. Il pubblico internazionale impazzisce per lui e il regista Spike Lee decide di utilizzare uno dei suoi brani per la pubblicità della BMW che sta realizzando.

L’anno successivo propone il nuovo progetto dal titolo “Joy” che viene premiato con il disco d’oro. Collabora in questo periodo con numerosi artisti tra cui il già citato amico e collega Jovanotti, ma anche Luciano Ligabue nel suo tour a teatro e Simone Cristicchi in un brano dal titolo “Lettera da Volterra”.