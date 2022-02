Desiderate una manicure ben fatta ma avete poco tempo per realizzarla? Il mondo della nail art, anche in questo caso, arriva in vostro soccorso con le nail wraps. Non sono certo una novità del settore, ma sono state riportate alla ribalta anche grazie a nuovi soggetti e i colori di tendenza.

Nail wraps, lo smalto adesivo ritorna tra le tendenze

Lo smalto adesivo è la scelta migliore soprattutto se si vogliono ottenere unghie ordinate ma non si ha abbastanza tempo per concentrarsi sulla stesura e l’asciugatura dello smalto tradizionale. La sua applicazione è infatti molto semplice e una volta presa un po’ di manualità, richiederà davvero pochissimi minuti.

Prima di tutti bisogna pulire per bene le unghie ed asciugarle, poi si dovrà applicare un primer e solo dopo procedere con l’applicazione delle nail wraps facendole aderire all’unghia con movimenti delicati per evitare di strapparle o creare grinze, partendo dalla base fino alla punta.

Gli strumenti necessari

Una volta applicate le nail wraps sulle unghie, rimarranno degli eccessi di smalto, che sarà possibile rimuovere con l’aiuto di una normale lima, anche qui facendo attenzione a non strappare la nail wrap in prossimità del letto ungueale. Come step finale basterà qualche passata di un top coat.

Le nail wraps rimarranno sulle vostre unghie fino ad un massimo di due settimane e per rimuoverle si potrà utilizzare il solvente classico che si usa con lo smalto normale.

Gli esempi scovati sul web

Sempre più curiose di provarle? Ecco allora alcuni esempi di nail wraps che potete trovare in commercio nei negozi fisici o ovviamente negli e-shop come Amazon. Tra le nail wraps più gettonate per esempio ci sono quelle effetto pizzo, quasi impossibile da creare a mano libera.

Bellissime anche quelle con dettaglio gold su sfondo nero, per una manicure che una nail artist esperta otterrebbe con l’applicazione della foglia d’oro.

E per una versione dark c’è ovviamente anche una versione più soft. Queste nail wraps bianche con dettagli geometrici rose gold, per esempio, sono assolutamente da provare!

Le nail wraps che si scovano sul web accontentano anche le personalità più stravaganti che possono osare provando ad imitare anche sulle unghie il coloratissimo effetto delle t-shirt tinte a nodo.

Non possono mancare ovviamente anche le nail wraps in versione tropical sui toni pastello, perfette soprattutto in vista dell’estate. Bellissime alternate ad unghie più “basic” o sfoggiate tutte insieme.

Una delle tecniche più amate dalle appassionate di nail art è sicuramente la marble. Ecco quindi la versione nail wraps con sfondo bianco e dettagli sui toni del rosa, del viola e dell’azzurro.

Sulla stessa scia delle unghie effetto tropical ecco le nail wraps con la frutta come soggetto principale. Anche queste bellissime da sfoggiare durante il periodo estivo alternandole con unghie che riprendano i colori usati per realizzare la frutta.

Per concludere in bellezza ecco le nail wraps che si ispirano alle opere degli artisti più famosi. Qui ve ne proponiamo una tra le più celebri al mondo, la “Notte stellata” di Vincent Van Gogh, ma su Internet potete trovarne anche con altre bellissime rappresentazioni.