Camicia da notte: il capo must have per essere alla moda anche a letto.

Per essere alla moda anche a letto è tempo di riscoprire la camicia da notte. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono quelle di tendenze dell’autunno inverno 2024 2025.

Camicia da notte: il capo da riscoprire per essere alla moda anche a letto

Per anni la camicia da notte è stato un capo a cui quasi nessuna donna rinunciava, comoda e sensuale, era il capo perfetto per andare a dormire. Con il passare del tempo la camicia da notte ha perso il suo fascino, complice anche il fatto che oggi esistono talmente tanti tipi di pigiami diversi (e anche sexy), che hanno preso il sopravvento. Molte donne infatti alla domanda se preferiscono la camicia da notte o il pigiama rispondono quest’ultimo. Ma ecco che le cose stanno cambiando, la camicia da notte sta prepotentemente tornando in auge e oggi, se vuoi essere alla moda anche a letto, è proprio lei il capo a cui non si può rinunciare. Corta o lunga, sbracciata o a maniche lunghe, monocolore o con stampe, con dettagli in pizzo o meno, insomma la scelta è ampia. Adesso andremo proprio a vedere insieme quali sono le camicie da notte di tendenza per questo autunno inverno 2024 2025.

Camicia da notte: i modelli di tendenza per l’autunno inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, sta tornando prepotentemente di tendenza la camicia da notte, capo indispensabile oggi per essere alla moda anche a letto. Ma vediamo insieme quali sono i modelli di tendenza per questo autunno inverno 2024 2025:

Camicia da notte con ricami in pizzo : è forse la più nota e quella più indossata in passato. Romantica e sensuale, è la camicia da notte perfetta per chi è in coppia.

: è forse la più nota e quella più indossata in passato. Romantica e sensuale, è la camicia da notte perfetta per chi è in coppia. Camicia da notte mini: restando in tema camicie da notte sexy, anche quella mini e in seta fa parte del gruppo.

restando in tema camicie da notte sexy, anche quella mini e in seta fa parte del gruppo. Camicia da notte longuette: di tendenza anche la camicia da notte di seta longuette, perfetta per queste stagioni fredde.

di tendenza anche la camicia da notte di seta longuette, perfetta per queste stagioni fredde. Camicia da notte a camicia: una delle più comode e anche delle più calde, perfetta da tenere su anche per fare colazione.

una delle più comode e anche delle più calde, perfetta da tenere su anche per fare colazione. Camicia da notte a stampa : per chi ama le stampe, ecco che di tendenza sono anche le camicie da notte fantasia, con disegni, scritte eccetera.

: per chi ama le stampe, ecco che di tendenza sono anche le camicie da notte fantasia, con disegni, scritte eccetera. Camicia da notte animalier : la moda animalier è sempre in trend, per essere ancora più sexy ecco che una camicia da notte mini a stampa animalier è la scelta perfetta.

: la moda animalier è sempre in trend, per essere ancora più sexy ecco che una camicia da notte mini a stampa animalier è la scelta perfetta. Camicia da notte tartan: il tartan è tornato di moda, il classico motivo a quadri è super cool anche per quanto riguarda le camicie da notte.

Camicia da notte: è meglio del pigiama?

La camicia da notte, rispetto al pigiama, è senza dubbio più comoda in quanto non essendoci i pantaloni risulta quindi più veloce da indossare e appunto più comoda, soprattutto per coloro che magari si alzano la notte per andare in bagno. Ma è meglio del pigiama? La risposta è impossibile da dare in quanto è molto soggettivo, c’è chi la ama, c’è invece chi ama di più il pigiama, alla fine l’importante è essere a proprio agio, a prescindere dalle tendenze.