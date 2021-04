Di classe, particolari e con un’anima vintage: ecco i kitten heels, le calzature più trendy della primavera 2021.

Kitten heels: i tacchi della primavera

Direttamente dagli anni Cinquanta, i kitten heels sono tornati alla ribalta. Realizzati al tempo per le giovani ragazze inesperte nel camminare sui tacchi, sono oggi una delle calzature più in voga.

La caratteristica principale? La presenza di un tacco appuntito che va dai 3 fino ai 5 centimetri. Proprio grazie a ciò, sono delle scarpe estrememanente eleganti ma super comode. Messe da parte per moltissimi decenni in cui a farla da padrone sono stati i tacchi super alti, sono ora tornate in auge più che mai.

Estremamente versatili, sono perfette per moltissimi look e sono l’ideale per chi desidera essere sempre super chic mantenendo ogni giorno la comodità.

Ecco qualche outfit che farà innamorare chiunque dei kitten heels.

Con i jeans

Un abbinamento classico, ma al tempo stesso non banale e scontato: i kitten heels con i jeans. Per completare il look super primaverile non resta che aggiungere una camicia bianca in lino, una borsa di tendenza e una giacca biker.

Con un maxi dress

Un altro look super primaverile è formato dai kitten heels con un maxi dress. Non importa la stampa del vestito: che sia floreale, a pois o a tinta unita, sarà valorizzato dalle scarpe, che sapranno donargli un carattere romantico e vintage.

Con la gonna

Per chi ricerca sempre l’eleganza, la combo perfetta è formata da gonna e kitten heels. Il risultato? Un look estremamente fresco e chic adatto anche alle occasioni più formali. Per completare il look basterà aggiungere una giacca.

Con un completo

E chi l’ha detto che con un completo elegante si debbano per forza indossare scomodi tacchi alti? I kitten heels sono perfetti in quanto chic senza essere scomodi. Il risultato sarà un look perfetto per una laurea o un colloquio di lavoro.