Chic e intramontabili, basta provarli una volta per cedere e comprarne almeno un paio. Ma sarà la combinazione perfetta che li contradistingue da sempre, ovvero quella infallibile tra eleganza e comodità, a farvi innamorare perdutamente di questo tipo di calzature.

I mocassini non solo non sono mai passati di moda ma si sono anche adattati a quelle che sono le tendenze del momento in fatto di scarpe. Scopriamone alcuni modelli tra i più belli proposti per la moda autunno inverno 2021.

Mocassini da donna per l’autunno inverno 2021

Per risalire alle origini dei mocassini, si devono prendere in considerazione tantissime culture diverse. Si pensa infatti che i primi ad indossare questo genere di calzatura, siano stati i Nativi Americani, ma la loro effettiva diffusione avviene solo nei primi anni ’30 del Novecento, quando iniziano a diffondersi calzature molto simili a quelle dei mungitori di latte norvegesi, a loro volta ispirate a quelle tipiche dei Lapponi.

Da lì in poi, i mocassini hanno letteralmente attraversato epoche diventando veri e propri passe partout irrinunciabili e arrivando ad essere proposte in ogni tipo di fattura, colore e fantasia.

Il modello chunky

Tra gli innumerevoli modelli di mocassini in commercio, per quanto riguarda la moda scarpe autunno inverno 2021, ce n’è uno che ha letteralmente spopolato. Stiamo parlando del mocassino chunky, ovvero quello con la suola a carrarmato.

Il modello classico è in pelle nera, lucida oppure opaca, con una vistosa catena dorata o argentata sulla tomaia.

Ma si possono trovare anche in altri colori. Sono tantissimi i brand low cost ad averlo riprodotto, ma non mancano ovviamente anche i marchi più lussuosi.

I mocassini da donna di Gucci

I mocassini in cuoio da donna proposti da Gucci sono tanto chic quanto davvero di tendenza. Immancabile la fibbia a doppia G, che va ad arricchire la celebre striscia in due colori del marchio, il mocassino ha la punta quadrata, estremamente In e un comodo tacco medio e grosso con delle perle come applicazioni. Basterà semplicemente indossarli, per rendere i nostri outfit davvero unici!

Mocassini da donna di Roger Vivier

Altrettanto stilosi i mocassini da donna proposti da Roger Vivier. Tanto semplici quanto d’effetto, il dettaglio inconfondibile è la grande fibbia quadrata posta leggermente sul lato esterno della tomaia. Disponibili ovviamente in diversi materiali e colori, per soddisfare i gusti di tutti. Quelli ideali per l’autunno inverno 2021 sono in suede, ovvero in pelle scamosciata.

Mocassini di Tory Burch

I meravigliosi mocassini di Tory Burch hanno un taglio molto semplice, con forma a punta e la parte del calcagno molto morbida. La fattura è in pelle e la fantasia è in pelle di serpente. Assoluto protagonista della scarpa è il logo in metallo del brand, formato da due T che al loro interno hanno la sagoma di una B e che, unite, formano un’elegante croce.

I mocassini da donna di ATP Atelier

Tra le tantissime proposte, sono assolutamente da provare anche i mocassini da donna di ATP Atelier. Si tratta di calzature estremamente moderne, con suola combat. Sono disponibili in total black oppure in verde oliva (o verde militare), uno dei colori di tendenza per la stagione autunno inverno 2021.