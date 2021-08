Con l’estate che finisce e l’autunno dietro l’angolo ci si prepara al rientro al lavoro, a nuovi impegni e, inevitabilmente, al cambio di stagione. Sandali e scarpe aperte, che ci hanno accompagnato nei giorni bollenti finiscono nell’armadio, ma niente paura.

Dal mondo della moda arrivano novità di tendenza per le scarpe dell’autunno 2021, che non faranno rimpiangere i giorni estivi.

Tendenze scarpe autunno 2021

La parola d’ordine è stupire. Suole platform, forme lace-up e applicazioni vistose: le tendenze scarpe autunno 2021 premiano accenti vintage alternati a tocchi futuristici originalissimi. Un vero tripudio di grandi classici ma rivisitati che lasciano a bocca aperta. Dalle scarpe nere con tacco e rigoroso cinturino alla caviglia, si passa a una palette decisamente più scenografica come il rosso e il fucsia.

I mocassini sono fondamentali per un “back to work” con stile e le ballerine aggiungono un tocco chic al look. Abbiamo poi tacchi vertiginosi, pumps e slingback, femminili e sofisticate. Le sneakers, chunky o minimal, soddisfano ogni gusto, mentre gli stivali, in tutte le fogge e colori possibili, sono una delle calzature irrinunciabili in autunno.

Mocassini

Il rientro in ufficio va di pari passo con i mocassini. Adatti soprattutto per chi cerca uno stile formale ma non ha voglia di stare tutti i giorni e tutto il giorno su un paio di tacchi, per quanto comodi possano essere.

Ma in questa stagione vengono proposti anche mocassini in pellami esotici o in velluto, stringati con decorazioni pastello e altissime forme platform dal mood punk rock con suola carrarmato.

Décolleté tacco basso

Non manca certo la ricerca della comodità nelle nuove collezioni di scarpe delle grandi Maison, dalla scelta di tacchi “gattino” fino alle punte più larghe e spaziose. Per una valida alternativa ai mocassini per l’ufficio è meglio scegliere delle pump con tacco comodo e in nuance polverose, dal classico nude al fango fino all’azzurro carta da zucchero. Nel prossimo inverno indosseremo quindi tacchi bassi piramidali o forme leggermente più scultoree, abbinate a scolli a V particolari e a dettagli decorativi più discreti.

Décolleté tacco alto

Anche il fronte delle scarpe con il tacco alto si arricchisce di novità. Punte sfilate, applicazioni vistose e plateau vertiginosi sono tra gli elementi decorativi più scelti per le décolleté che sfoggeremo nel prossimo autunno. Moschino aggiunge decori briosi anche lungo il tacco.

Ballerine

Un evergreen del guardaroba femminile, molto pratico, che sta tornando di moda: sia nella sua versione più classica (mono o bicolor) sia con interpretazioni creative (ricoperte con cristalli, fiocchi maxi o puntinate da borchie). Si va dalle ballerine ispirate alle forme della danza classica ai modelli con punta quadrata. In questa categoria di scarpe spopolano anche le friulane, chic, comode ed eleganti in tantissime fantasie.

Stivali

Non si può pensare all’autunno senza includere gli stivali. La moda ne propone per tutti i gusti. Altezze appena sopra il ginocchio ma anche fino alla coscia, micro borchie sui profili o gambale in pelle che scompare sotto i minidress. Fanno tendenza anche i riding boot, stivali ispirati alle forme da equitazione minimal ma femminili. Tornano in scena anche i pellami metallizzati e quelli esotici, in particolare il pitone. Se da un lato il modello cuissard rimane un must trionfano però anche gli stivali texani o western dalla punta triangolare. Chi più ne ha più ne metta!

Dall’altra parte non possono mancare i classici stivaletti autunnali, un classico dei mesi freddi insieme agli stivali. Perfetti con i vestiti al ginocchio ma anche con i pantaloni alle caviglie, gli stivaletti vantano tacchi larghi e medio-alti, così potrete calzarli quando volete e tutte le volte che lo desiderate, perché ultra comodi e cool!

Anfibi

Un must della stagione autunnale sono gli anfibi, i classici stivaletti allacciati, fra le calzature più ambite del periodo freddo. Molte continuano a desiderare le iconiche Dr Martens, scarpe anni ’90 dal fascino smisurato, ma i grandi atelier propongono nuove fogge: suole più alte e robuste, applicazioni fantasiose o anche forme ibride con i polacchini.

Sneakers

Una calzatura che non passa mai di moda e irrinunciabile, meno che mai in autunno, sono le sneakers. Adatte per ogni occasione: un’uscita fuori porta, una camminata veloce per fare un po’ di attività fisica all’aria aperta o altre situazioni, le scarpe da ginnastica sono le uniche e sole da mettere ai piedi. I modelli di sneakers perfette per l’autunno 2021 sono quelle chiare, proprio bianche, a cui è facile abbinare numerosi look.