Miss Bikini Colors: una capsule coloratissima tutta da scoprire

L’energia dei colori, la passione per i materiali, la perfezione del taglio e del dettaglio: questo il dna di “Colors”, la capsule collection di Miss Bikini in cui l’approccio sensuale e accattivante tanto del beachwear come della moda mare crea una proposta che celebra la femminilità dal giorno alla notte.

Il colore puro in raffinate selezioni di tessuti speciali dà vita a questa nuova linea lanciata da Miss Bikini. Anelli, elastici intrecciati dal sapore etnico, maxi ring lucenti in rame impreziosiscono ed esaltano sia mini e maxi dress che raffinati costumi in tinta unita: abiti dalle note romantiche, bikini e interi glitter super brillanti, monospalla dall’appeal glamour, push up comodi e avvolgenti.

Protagonisti della capsule sono il design esclusivo e la spasmodica ricerca di tessuti pregiati.

Trend glitter e colori pastello

Si comincia dai costumi, iper luminosi grazie alle texture che prediligono il lurex tinta unita, la microfibra spalmata e i tessuti glitter in toni pastello dall’effetto cotton candy. Brillare è l’unica regola con i bikini glitter intriganti che avvolgono il corpo o scelgono i lucenti top a fascia monospalla e gli slip con tubolini pensati per valorizzare la fisicità di ogni donna.

Il calore dell’estate si ritrova in bikini e trikini realizzati nelle vivaci tonalità del turchese e del rame, impreziositi da maxi anelli che si posano sul décolleté come una collana mentre sui fianchi contribuiscono a slanciare la silhouette creando un effetto decisamente sexy. E ancora il monospalla di tendenza in lurex verde e fucsia con anello sul fianco accanto agli interi sempre in lurex nelle tonalità del rosa e del celeste che non rinunciano al tocco romantico della scollatura a cuore e dei dettagli cut out. I costumi interi della serie Colors sono talmente versatili che possono essere utilizzati anche come body nelle calde notti estive, rendendo il vostro outfit estivo più glamour e trendy, perfetti da indossare sia con i jeans che abbinati ad una gonna plissettata.

Scopri il colore della tua estate

Sparkling mode anche per la proposta di dress pensati per le sere estive, che scelgono texture speculari a quelle del beachwear in quanto a luminosità e disegnano il corpo grazie ai design perfettamente studiati. Così l’abito Charleston style in tessuto lurex è arricchito da passamanerie e frange per rifulgere a ogni passo mentre i dress più lunghi hanno dettagli cut out, scolli e spacchi profondi. Il tutto nelle cromie pastello del rosa e del lilla. Glitter passion per il miniabito da leggero drappeggio e dalle spalline sottili per vivere la nightlife da movie diva.

Modellistiche minimaliste e tessuti fluidi danno vita a capi di tendenza che con i loro toni pastello esalteranno ogni silhouette. Spacchi vertiginosi, dettagli cut out, coulisse regolabili, sottili spalline sono solo alcuni dei dettagli studiati da Miss Bikini per colorare l’estate con una femminilità mai così naturale.

Gli abiti con coulisse o dettagli cut out in tessuto lurex, eleganti e sensuali sono perfetti per le scintillanti serate estive e i party al chiaro di luna.

Le proposte d’abbigliamento Miss Bikini interpretano perfettamente le esigenze di quelle donne che puntano ad un fascino ricercato anche in vacanza.