Minigonna a 50 anni: ecco come indossarla

Come indossare la minigonna a 50 anni? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Minigonna a 50 anni: si può indossare?

Troppo spesso, soprattutto noi donne, tendiamo a farci condizionare da luoghi comuni e stereotipi, anche sul come vestirsi. Si tende infatti a credere che passati i 50 anni indossare una minigonna sia fuori luogo. A prescindere dal fatto che ognuno di noi è libero di vestirsi come desidera, ovviamente in modo decoroso, anche a 50 anni si può tranquillamente indossare la minigonna e non solo se avete delle bellissime gambe. Sia che dobbiate partecipare a un evento formale, sia per la vita di tutti i giorni, la minigonna va benissimo, anzi è simbolo di femminilità, empowerment e sicurezza di sé. Prima di andare a vedere insieme alcune idee di outfit, andiamo a vedere quali sono i modelli di minigonna perfette per chi ha 50 anni.

Minigonna a 50 anni: i modelli su cui puntare

Come abbiamo appena visto, non c’è nulla di male nell’indossare una minigonna a 50 anni. Andiamo a vedere ora insieme quali sono i modelli su cui puntare questo autunno 2024:

Minigonna con motivo a quadri: super elegante e perfetta anche per l’ufficio, ideale in colori neutri, come ad esempio sulle tonalità del marrone.

super elegante e perfetta anche per l’ufficio, ideale in colori neutri, come ad esempio sulle tonalità del marrone. Minigonna a pieghe: per un look casual ecco che una bella minigonna a pieghe con cintura è quello che fa per voi.

per un look casual ecco che una bella minigonna a pieghe con cintura è quello che fa per voi. Minigonna in tweed: per un evento formale puntare sulla minigonna in tweed, elegante, femminile e super cool.

per un evento formale puntare sulla minigonna in tweed, elegante, femminile e super cool. Minigonna dritta: perfetta per l’ufficio, nera o marrone.

perfetta per l’ufficio, nera o marrone. Minigonna in velluto: il velluto sta tornando prepotentemente di moda, quindi perché non puntare su una minigonna a pieghe in velluto?

il velluto sta tornando prepotentemente di moda, quindi perché non puntare su una minigonna a pieghe in velluto? Minigonna a costine: infine quella a costine è di super tendenza, perfetta per un look casual e street style.

Minigonna a 50 anni: ecco come indossarla

Dopo aver visto quelli che sono i modelli di minigonne di tendenza per questo autunno 2024 perfette per chi ha 50 anni, andiamo a vedere insieme qualche idea di outfit da cui prendere ispirazione: