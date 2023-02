L’uscita di Flowers è stata per lei un’esplosione di reazioni positive, oltre che l’inizio di una vera tendenza. Miley Cyrus ha così festeggiato il successo del nuovo singolo e per l’occasione ha scelto un outfit total black e in velluto, divenuto già iconico, soprattutto nel web.

Miley Cyrus sceglie il velluto: il look è perfetto

Per festeggiare l’uscita e il conseguente successo di Flowers, la revenge song fatta uscire nel giorno del compleanno dell’ex marito Liam Hemsworth, Miley Cyrus ha scelto un outfit elegante ma audace, proprio come lei.

La scelta per l’artista è caduta su un abito corto total black in velluto. Le vibes dell’intero outfit richiamano la moda anni 70, dove le maniche scampanate richiamo la disco music di quegli anni, quando le luci della strobosfera illuminavano la sala da ballo.

Il mini-dress di velluto è corto e super scollato sul davanti. A tenere unite le due estremità una sottilissima striscia di tessuto proprio sul seno: l’effetto è sensuale ma estremamente elegante. Cyrus completa il look indossando un paio di collant neri velati e optando per un hairstyle raccolto leggermente spettinato.

Il velluto si riconferma una delle grandi tendenze per la stagione invernale 2023: elegante, versatile e di grande impatto estetico, con un look total velvet sbagliare sarà davvero difficile.

Come abbinare il mini-dress di Miley Cyrus?

Quando non avete idea di che cosa indossare in una sera d’inverno, il mini-dress in velluto è sempre un’ottima soluzione. Abbinarlo, come dimostra Miley Cyrus, è davvero semplice e il risultato sarà sempre e comunque impeccabile.

Uno degli abbinamenti che va per la maggiore è senza dubbio quello sfoggiato dalla popstar: collant e accessori giusti e il gioco è fatto.

Per quanto riguarda le scarpe, potreste pensare di abbinare o un bel paio di sandali di vernice nera con plateau, oppure un paio di stivali con tacco o, perché no, un paio di anfibi, per una vibrazione un po’ più rock. Giocate con gli accessori, che non sono mai abbastanza, soprattutto se la scollatura vi consente di osare.

Nel caso dell’abito corto e scollato di Miley Cyrus, il gioco delle collane potrebbe essere una valida soluzione: sbizzaritevi con il layering e giocate sulle lunghezze, magari scegliendo anche un chocker aderente al collo per un effetto più audace.

Il contesto party è forse uno dei più azzeccati per sfoggiare il mini-dress in velluto nero, ma tenete presente che la sua versatilità è tale da consentirvi di utilizzarlo anche in altre situazioni. Se vi piace l’idea del velluto anche di giorno, quindi, cercate di adattare il modello anche per tutti i giorni, magari aggiungendo qualche capo di abbigliamento più easy che possa smorzare il taglio sensuale ed elegante. Top bianco che fa da contrasto, stivali più semplici e occhiali da sole: non ve ne pentirete.

In commercio esistono numerosi modelli di mini-dress in velluto e i prezzi possono andare da quelli più economici a quelli decisamente più high cost, in base al brand selezionato e alle fattezze dell’abito stesso.

La cosa importante è sempre e solo una: scegliere ciò che più ci fa sentire a nostro agio e personalizzarlo in base ai propri gusti, proprio come ha fatto Miley Cyrus.