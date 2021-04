Le sopracciglia sono, insieme ai capelli, l’elemento più importante nel nostro viso perché donano profondità allo sguardo e danno armonia al volto. Nel corso del tempo e dei decenni, la moda sopracciglia si è evoluta, variando di stagione in stagione e regalandoci forme e disegni a volte troppo perfetti a volte troppo naturali.

Al giorno d’oggi, poi, si possono realizzare veri e propri tattoo o disegni semi permanenti che vanno a ricostruire e ridefinire la nostra forma originaria. Ma se non si vuole spendere una fortuna? Semplice: bisogna provare le migliori tinte per sopracciglia presenti sul mercato al momento.

Migliori tinte per sopracciglia

I trend del momento in fatto di sopracciglia ci dicono che devono essere naturali, folte e definite. Ma se non ce le abbiamo per natura e come abbiamo già detto, non vogliamo investire una fortuna in disegni semi permanenti, possiamo optare per delle tinte per sopracciglia.

Un buon prodotto, economico ma efficace allo stesso tempo, il giusto compromesso per chi vuole e cerca la qualità senza dover spendere troppo. In più, si tratta di un trattamento molto veloce e pratico, grazie al quale non c’è bisogno di andare dall’estetista per farlo.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, le tinte per sopracciglia hanno un’ottima tenuta, garantiscono un effetto semi permanente. Vanno a riempire i buchi, a coprire eventuali peletti bianchi e definiscono in modo più preciso ma naturale la forma.

Vediamo qui di seguito le migliori tinte del momento:

Maybelline New York

Partiamo dalla Maybelline, una delle migliori marche sul mercato che ci propone la tinta Tattoo Brow peel-off, l’ideale soprattutto per chi ha peli sottili o danneggiati. L’effetto ricorda quello di un tatuaggio, dura circa 3 giorni e ha una resa compatta ed uniforme.

Swiss-o-Par

Anch’esso molto efficace e dalla lunga tenuta, viene consigliato tra i migliori prodotti sul mercato per il rapporto qualità/prezzo. Veramente facile da usare grazie anche al kit e alle istruzioni in più lingue.

Kalentin

Studiata principalmente per le pelli più sensibili, la tinta di Kalentin garantisce un risultato professionale ed è priva di ammoniaca e parabeni. Consigliata per anche chi soffre di allergie, perché per niente pesante.

Revers

La tinta Procolors di Revers è invece per chi preferisce qualcosa ancora di più naturale. Questo prodotto infatti contiene olio di argan e olio di ricino. Ma la cosa ancora più interessante è che è veramente facile da usare e bastano solo 10 minuti. L’unica avvertenza è che è sconsigliato per le pelli più sensibili, magari soggette ad arrossamenti e imperfezioni con vari tipi di prodotti.

L’Oréal Paris

L’Oréal Paris ci propone invece un ottimo prodotto dal nome Unbelievabrow Gel, perfetto veramente per tutte. Si applica in soli 90 secondi e dona una resa compatta e uniforme. Anche se è una formula in gel, si asciuga subito, resiste al sudore e ha una texture molto leggera.

Eylure

Infine, abbiamo la tinta Dybrow di Eylure, pensata soprattutto per chi ha le sopracciglia rade e poco folte. Questo prodotto va infatti a darle uniformità riempendo i buchetti.