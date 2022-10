Midi Flick: cos’è e come replicarlo

Il Midi Flick segue la scia dei trend capelli anni ’70 e ’90. Un taglio scalato che dona capelli naturalmente vaporosi, sia lisci che mossi, e che sta ottenendo un grande successo.

Midi Flick: il taglio trend dell’autunno 2022

I tagli scalati sono diventati un vero e proprio trend dell’autunno 2022, puntando tutto sul volume. Nessuno vuole rinunciare al volume, sia su tagli medi che lunghi. L’effetto bouncy ha sempre più la pretesa di essere ricreato con estrema facilità, in modo da assicurare un finish naturale, che dia l’impressione che i capelli siano stati messi perfettamente in piega, in modo naturale. Passare da un taglio ben strutturato, leggero dove necessario e abbastanza corto per dare movimento, non è l’unica possibilità.

Jodie Comer, attrice britannica classe 1993 è stata eletta “donna più bella del mondo” secondo calcoli matematici sulla Sezione Aurea, sta già dettando tendenza per l’autunno 2022 con il suo nuovo long bob. A confermarlo e rendere virale questo taglio, che è stato chiamato Midi Flick, è stato Tom Smith, uno dei maggiori trend watcher nell’ambito dei capelli e direttore creativo di Evo.

Midi Flick: cos’è e come si crea

Il taglio trend dell’autunno 2022 presenta scalature leggere e graduali, più pronunciate sulla parte superiore e su quella frontale.

È caratterizzato da una lunghezza che sfiora le spalle, una voluminosità effetto bouncy nella parte centrale e punte leggermente rivolte in su su tutto il perimetro. Il taglio midi, già di suo particolarmente vaporoso, in modo naturale, appena sotto l’incurvatura delle spalle può approfittare delle scalature per slanciare ancora di più la pettinatura, qualsiasi sia la texture e la corposità della chioma. Per quanto riguarda i capelli fini, per esempio, basta lasciare i capelli svolazzare intorno al viso, mantenendo maggiore integrità sulle lunghezze. Su quelli più voluminosi, invece, è fondamentale sfoltire la chioma per riuscire a disciplinare l’ariosità. Il Midi Flick è un taglio perfetto ed ideale sia per quanto riguarda i capelli lisci che quelli mossi. È in grado di adattarsi a qualsiasi forma di viso in quanto, creando ciuffi laterali più o meno lunghi e giocando con le geometrie della fronte grazie a scriminature centrali o laterali, riesce a donare grande spazio alla personalizzazione, a seconda delle proprie preferenze, del proprio stile e delle proprie esigenze. Per quanto riguarda lo styling, l’aspetto messy, disinvolto e sbarazzino che caratterista questo amatissimo taglio deve essere ricreato seguendo dei passi ben precisi. Prima di tutto, è importante stendere sui capelli bagnati una mousse volumizzante, da far penetrare aiutandosi con un pettine, prima di procedere con l’asciugatura. Lo styling deve essere terminato con una spazzola rotonda, creando l’effetto flicked all’altezza delle punte. Un taglio che è tornato di moda ed è già diventato un vero trend capelli dell’autunno 2022. Jodie Comer lo ha sfoggiato con grande eleganza e grande disinvoltura, facendolo diventare sempre più alla moda, grazie anche all’intervento di Tom Smith. Un taglio che sicuramente dona un look più giovanile e spensierato, leggero e sbarazzino, che si adegua perfettamente a qualsiasi esigenza e a qualsiasi situazione.