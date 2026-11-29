Nonostante la figlia Aurora Ramazzotti sia in gara, Michelle Hunziker non si è mai vista nel dancing show di Rai 1. Ecco la ricostruzione che chiama in causa Mediaset.

Michelle hunziker non è mai apparsa a Ballando con le Stelle 2026, nonostante la figlia Aurora Ramazzotti partecipi al dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Sull’assenza della conduttrice si è acceso un interesse particolare, perché secondo alcune ricostruzioni dietro la sua mancata apparizione ci sarebbe una decisione dell’azienda di Cologno Monzese.

Un sostegno che manca davanti alle telecamere

Nel corso delle settimane il programma ha dedicato spazio ai familiari di alcuni concorrenti. Alessandro Matri ha avuto accanto Federica Nargi, mentre i genitori di Andy Diaz sono apparsi in trasmissione.

Per Aurora Ramazzotti la situazione è diversa. La concorrente ha più volte parlato della madre durante la sua esperienza televisiva, ma Michelle Hunziker non ha preso parte alle puntate, nemmeno con un contributo video. La showgirl, dal canto suo, segue il percorso della figlia, quindi a mancare è la possibilità di mostrare questo sostegno davanti alle telecamere di Rai 1.

La ricostruzione di Gabriele Parpiglia

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha affrontato il tema in un articolo dedicato all’assenza di Michelle Hunziker. Secondo la sua ricostruzione, la nona puntata del programma, andata in onda sabato 28 novembre, avrebbe potuto essere l’occasione per vedere la conduttrice accanto alla figlia.

L’ipotesi di coinvolgere Hunziker, anche solo con una clip o con una presenza tra il pubblico, si sarebbe scontrata con una decisione aziendale legata alla rivalità televisiva tra Rai e Mediaset. Parpiglia ha dichiarato: “È arrivato uno stop, lo stop porta la firma di Mediaset”, definendo quanto accaduto “una porta chiusa dall’alto”.

Non sono arrivate conferme ufficiali da parte di Mediaset su questa ricostruzione, che resta quindi una versione riportata da Parpiglia.