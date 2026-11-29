Sabato 28 novembre Ballando con le Stelle è arrivato ai quarti di finale, con un vincitore di puntata, due eliminazioni e alcune tensioni in pista.

Sabato 28 novembre è andata in onda la nona puntata di Ballando con le Stelle su Rai 1. La serata era quella dei quarti di finale, e Milly Carlucci ha annunciato subito il programma: un vincitore di puntata, due eliminazioni e, la settimana successiva, il ripescaggio insieme alla prima semifinale per chi resta. Tra i concorrenti mancava Ornella Muti, che non ha ballato e si è collegata dal divano di casa, ancora alle prese con problemi fisici.

Monica Guerritore e la prova di improvvisazione

La prova iniziale prevedeva di ascoltare la musica, indovinare il ballo e improvvisarlo senza i maestri. Monica Guerritore ha inizialmente rifiutato di partecipare, spiegando: “Io non posso ballare un qualunque ballo”. Alla fine ha accettato di ballare una salsa, sbagliando però lo stile. Carolyn Smith ha cercato di convincerla e l’attrice ha ceduto.

Il voto di Guillermo Mariotto e lo scontro in giuria

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno ricevuto 10 da tutti i giudici tranne che da Guillermo Mariotto, che ha assegnato 9. Rossella Erra ha parlato di un possibile voto di vendetta, mentre Mariotto ha risposto: “Io faccio come mi pare”. Francesca Fialdini ha provato a spiegare il voto sostenendo che, per arrivare al 10, serve “una questione di poesia”. La discussione è poi proseguita con Giovanni Pernice, che ha citato il confronto con le coreografie della stagione precedente, e con Alberto Matano, che ha chiuso il dibattito sostenendo che non si può essere tutti allineati.

Vincitori e coppie eliminate

La coppia formata da Noemi Bocchi e Giovanni Pernice ha vinto la puntata e ha ottenuto anche 20 punti bonus dal pubblico da casa. Al ballottaggio sono finite tre coppie: Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli, Andy Diaz e Gioia Giovanatti, Manuela Moreno e Carlo Aloia. Si sono salvati Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli, mentre a lasciare la competizione sono state Manuela Moreno e Carlo Aloia, con il 18% dei voti, e Andy Diaz e Gioia Giovanatti, con il 32%.

Il caso D’Urso e Ventura

Nel corso della serata Alberto Matano ha cercato di favorire una riconciliazione tra Barbara D’Urso e Simona Ventura, dopo lo scontro social della settimana. Ventura ha detto di essere pronta a fare pace, ma ha aggiunto: “Io le cose le dico in tv e le dico in faccia, tu le dici dietro”. D’Urso ha affermato di essere stata messa in ridicolo per otto puntate. Il tentativo di riappacificazione non è riuscito.

Il ripescaggio della prossima settimana riguarderà le coppie eliminate nelle puntate precedenti, tra cui le due appena uscite.