Michele Bravi, ecco chi è il suo ex fidanzato

Michele Bravi ha da poco concluso la sua avventura all’interno della 72esima edizione del Festival di Sanremo, kermesse alla quale ha preso parte con la sua canzone Inverno dei Fiori, che si è classificata al decimo posto.

Lontano dal mondo dello spettacolo per molto tempo, a causa di un incidente, il cantante sta adesso riprendendo in mano le redini della sua vita e della sua carriera, anche grazie al sostegno del suo ex fidanzato, che l’ha aiutato e lo sta aiutando a rinascere dopo il periodo buio che ha vissuto.

Michele Bravi, ecco chi è l’ex fidanzato che l’ha aiutato a rinascere

Michele Bravi ha saputo conquistare i suoi ammiratori e il pubblico dell’Ariston con la sua Inverno dei Fiori, una partecipazione quella all’ultima edizione del Festival di Sanremo, che segna per il cantante un vero e proprio momento di rinascita artistica, dopo l’incidente che gli ha cambiato la vita e che ha interrotto temporaneamente il suo percorso nel mondo dello spettacolo e della musica.

In un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, nel salotto televisivo di Verissimo, Michele Bravi ha raccontato qualche dettaglio su una persona che per lui si è rivelata di fondamentale importanza nel suo percorso di rinascita, si tratta del suo ex fidanzato, ecco cosa ha dichiarato su di lui:

“Era il mio ragazzo con cui ho condiviso tanti mesi della mia vita. Nel momento in cui quella storia stava nascendo non ne riconoscevo l’importanza. La mia vita ad un certo punto ha subito uno strappo e il buio è arrivato davanti ai miei occhi in maniera violenta: avevo perso contatto con il reale. La sua presenza è stata un motivo per orientarsi. Ho capito che l’amavo quando l’ho saputo lasciare andare via”.

Michele Bravi e la sua attuale situazione sentimentale: “Oggi non c’è nessuno”

Sempre a Verissimo, il talentuoso cantante Michele Bravi ha rivelato che dopo la conclusione della storia con il suo ex fidanzato, non si è impegnato sentimentalmente con nessuno e a tal proposito ecco cosa ha confessato a Silvia Toffanin:

“Oggi non c’è nessuno. Negli ultimi due anni ho fatto un percorso di terapia che ha richiesto un impegno di energie molto forti e a cui sono molto grato”.

Michele Bravi a “Oggi è un altro giorno”: la risposta alla domanda posta dalla Bortone

Oggi è un altro giorno, programma di successo di Rai 1, condotto da Serena Bortone, ha di recente ospitato Michele Bravi e proprio in quest’occasione la conduttrice ha commesso una gaffe, che ha mandato su tutte le furie i fan del cantante.

Nello specifico, Serena Bortone nel corso dell’intervista a Michele Bravi ha rivolto un quesito al cantante, che è stato giudicato da molti inopportuno e indelicato:

“So che per te c’è stato un prima e un dopo, ne hai parlato, lo hai raccontato e anche questo ti fa onore perchè dimostra quanto tu sia una persona sensibile. Sei stato protagonista, tuo malgrado, di un evento molto tragico, un incidente che è costato la vita ad una persona; so che per te è stato uno shock dolorosissimo e che ha segnato la tua vita. Come sei riuscito a superarlo, se lo hai superato?”.

Bravi, che nel 2018 è stato protagonista di questa spiacevole vicenda, ha così replicato alla Bortone: