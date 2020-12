Michele Bravi, il giovane cantante uscito da X Factor noto per la sua musica e il suo periodo come youtuber. Il percorso del cantante fino alle vicende giudiziarie del 2018.

Chi è Michele Bravi

Michele Bravi (Città di Castello, 19 dicembre 1994) è un cantante italiano.

Cresce in provincia di Perugia, dove appassionato di musica già da bambino si iscrive ai corsi di pianoforte, chitarra e canto dove si esercita nel coro della città.

Si iscrive al liceo classico che una volta concluso gli permette di dedicarsi interamente alla sua più grande passione quindi si iscrive ai provini di X Factor.

Entra nel team di Morgan per la categoria Under Uomini e arriva fino alla fine del programma portandosi a casa il primo posto.

La vita dopo la vittoria a X Factor

Nel pieno della sua giovinezza e uscito da uno dei più grandi talent show italiani inizia la sua carriera musicale. Durante il programma viene infatti notato da Tiziano Ferro che gli scrive “La vita e la felicità”, l’inedito che lo porta in cima alle classifiche e gli assicura il disco d’oro.

Questo inedito apre il suo EP, una raccolta di cover cantante nel programma televisivo.

Raggiunge la popolarità e lavora alla colonna sonora del film “Sotto una buona stella” di Carlo Verdone.

Nello stesso anno esce anche il suo primo vero album dal nome “A passi piccoli” che vede testi scritti da grandi artisti come Giorgia, Luca Carboni o Tiziano Ferro.

Sanremo e le difficoltà del 2018

A febbraio del 2017 partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Il diario degli errori” arrivando al quarto posto. La canzone ottiene grande successo e anticipa il suo nuovo album “Anime di carta”.

Il disco ottiene il premio di platino portandolo ad un successo sempre crescente. Nello stesso anno viene chiamato da Cristina D’Avena per duettare ne “I Puffi sanno”, singolo parte dell’album dedicato ai duetti delle iconiche canzoni della cantante. Viene inoltre scelto per interpretare la colonna sonora del film Disney “Coco”.

L’anno successivo rimane coinvolto in un incidente stradale che causa la morte di una donna di 58 anni in moto. Questo porta ad un anno di processi e indagini per omicidio stradale che si concludono con un patteggiamento. Le vicende oltre ad influenzare la carriera del cantante che ha dovuto interrompere i concerti, ha influenzato anche la salute mentale portandolo ad un periodo di lontananza dai social.