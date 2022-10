Mia Ceran ha annunciato via social di essere in attesa del suo secondo bebè.

Dopo la nascita del picolo Bruno Romeo (avvenuta il 9 agosto 2021) Mia Ceran ha annunciato di essere incinta del suo secondo bebè.

Mia Ceran incinta del secondo figlio

Più felice che mai Mia Ceran ha annunciato via social di essere incinta del suo secondo bebè: sui social la giornalista ha pubblicato la foto di un’ecografia in cui il suo bebè sembra fare “ciao” con una manina.

“Ciao a te, che stai per piombare nelle nostre vite per stravolgerle di nuovo. Non vediamo l’ora (Mia, Federico, Bruno & Tito)”, ha scritto la giornalista, che è stata travolta da una pioggia di like e di messaggi d’auguri da parte dei fan.

Per lei e il manager Federico Ferrari si tratta del secondo figlio dopo l’arrivo del piccolo Bruno, che ha reso la loro vita ancora più gioiosa e felice.

Per il momento non si sa nulla su questa seconda gravidanza della giornalista e conduttrice che, per ora, ha preferito mantenere il più totale riserbo a riguardo.

La nascita del primo figlio

Nell’annunciare l’arrivo del suo primo bebè, la giornalista aveva pubblicato una tenera foto sui social poche ore dopo il parto e aveva scritto: “Poco meno di 24 ore di vita, 4350 grammi di morbidezza e la sensazione di essere lanciati nello spazio su uno shuttle in un viaggio senza precedenti.

Benvenuto tra noi Bruno Romeo”. Lei e Federico Ferrari sono più felici che mai di allargare la famiglia e in tanti tra i fan di Mia Ceran sono curiosi di sapere se il suo secondo bebè sarà un maschietto o una femminuccia.