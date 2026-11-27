Dal Grande Fratello Vip al preserale di Canale 5: Megan Ria cambia rotta e il cast del quiz si riscrive all'ultimo momento.

Megan Ria ha appena concluso la sua esperienza al Grande Fratello Vip e, secondo le indiscrezioni circolate in questi giorni, sarebbe già pronta a tornare in televisione. Il programma è Ok, il prezzo è giusto! lo storico quiz che torna su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi.

Il cambio di cast a poche settimane dal debutto

Secondo quanto anticipato da Dagospia, il giornalista Giuseppe Candela avrebbe rivelato che Megan Ria affiancherà Ilary Blasi come valletta. Nei giorni precedenti erano state indicate per il ruolo le modelle Lisa Bassi e Miriana D’Agostino, ma la sostituzione sarebbe avvenuta all’ultimo momento. La prima puntata è fissata per il 7 dicembre, alle ore 18.45.

Miriana D’Agostino ha raccontato a Libero, in un’intervista a Lorenzo Pugnaloni, di aver già avviato la preparazione: «La mia partecipazione era stata confermata e avevo già iniziato il percorso di preparazione in vista delle registrazioni. Avevo ricevuto anche il contratto, che era in fase di definizione».

Secondo il racconto della modella, la comunicazione sarebbe arrivata durante una giornata di registrazione. «Ci è stato spiegato che si trattava di una decisione legata alle esigenze del programma. La comunicazione è arrivata direttamente da alcune figure della produzione, che si sono anche scusate per quanto accaduto», ha dichiarato. La decisione l’ha delusa, perché aveva già organizzato impegni personali in vista del debutto.

Le reazioni e il precedente di Samira Lui

Il percorso di Megan Ria ricorda quello di Samira Lui, anche lei passata dal Grande Fratello Vip a La Ruota della Fortuna al fianco di Gerry Scotti. Miriana D’Agostino ha commentato così la collega: «Non conosco personalmente Megan, ma le auguro sinceramente il meglio per questa esperienza. Chiaramente mi sarebbe piaciuto essere io al suo posto, ma sono decisioni che spettano alla produzione e che rispetto».

Megan Ria ha pubblicato su Instagram un messaggio di amarezza: «Brutto il mondo in cui viviamo, dove troppo spesso il talento, l’impegno e i sacrifici valgono meno di una raccomandazione. Dove non conta ciò che sei capace di fare, ma chi conosci. E a rimetterci sono sempre le persone che si fanno strada da sole». Il post ha acceso il dibattito sulle ragioni della sostituzione, senza chiarire se vi sia stata una raccomandazione.

Resta aperta la domanda su chi abbia deciso il cambio quando il percorso delle due modelle sembrava ormai avviato. Per il quiz, la presenza di Megan Ria come valletta sarà confermata solo con la messa in onda della prima puntata, prevista il 7 dicembre.