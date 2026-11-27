Fiorella Mannoia ferma il concerto di Ravenna per una forte influenza, e la data viene spostata alla primavera del 2027.

Fiorella Mannoia non si è esibita al Pala De André di Ravenna la sera del 26 novembre 2026. Il concerto è stato annullato per una forte influenza con febbre molto alta, e la data è stata spostata alla primavera successiva.

Il concerto annullato a Ravenna

Lo spettacolo era previsto al Pala De André, in Emilia-Romagna. Poche ore prima dell’inizio è arrivata la comunicazione ufficiale dell’annullamento. La cantante ha spiegato la situazione ai fan con parole dirette: «Da due giorni ho una brutta influenza, con febbre molto alta, e sono costretta a rimandare lo spettacolo di stasera».

Il rinvio non ha riguardato solo quella serata. La decisione è stata presa perché la febbre non le avrebbe permesso di cantare nelle condizioni che lei stessa considera necessarie.

La nuova data a Ravenna

Il concerto non è stato cancellato ma spostato. La nuova data è il 21 aprile 2027, sempre al Pala De André di Ravenna. I biglietti già acquistati restano validi per la data riprogrammata.

Chi non potrà partecipare alla nuova data dovrà seguire le indicazioni che l’organizzazione comunicherà sui propri canali ufficiali, comprese le eventuali procedure di rimborso.

Il giorno prima in tv con Una Nessuna Centomila

L’annuncio è arrivato il giorno dopo la messa in onda di Una Nessuna Centomila su Rai 1, andata in onda il 25 novembre 2026. La manifestazione è dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. La coincidenza di date tra la trasmissione e il forfait non permette di stabilire alcun legame tra i due fatti.

Per chi aveva già prenotato il biglietto per Ravenna, il consiglio è controllare le comunicazioni ufficiali nelle prossime settimane, così da non perdere eventuali aggiornamenti sulla nuova data.