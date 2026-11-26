La serie mystery-comedy di Hulu Phony sta per concludere la sua prima stagione. Il creatore Nick Paley e l'attrice Connie Britton hanno già parlato apertamente di un futuro a lungo termine per lo show, anticipando una nuova trama e un arco narrativo che potrebbe durare anni.

Se siete tra quelli che non riescono a staccarsi da Phony, la serie di Hulu che mescola commedia adolescenziale e thriller psicologico, saprete bene quanto sia difficile aspettare. Con l’ultimo episodio della prima stagione ormai alle porte (o appena andato in onda, a seconda di dove vi trovate nel mondo), la domanda sorge spontanea: ci sarà una seconda stagione? E soprattutto, quando?

Al momento, Hulu non ha ancora annunciato ufficialmente il rinnovo. Tuttavia, l’entusiasmo del cast e dei creatori nel parlare del futuro dello show suggerisce fortemente che la risposta sia positiva. La serie segue le vicende di Sonny Cooke, interpretato da Sam Nivola, un liceale che si risveglia in ospedale dopo un incidente d’auto convinto che sua madre Ellen (Connie Britton) sia stata sostituita da un’impostora.

Il finale della prima stagione: risposte ma anche nuovi misteri

L’arco narrativo iniziale si chiude fornendo alcune soluzioni, ma lascia comunque spazio al dubbio. L’episodio 7, intitolato “What Comes Up”, ha visto Sonny ricevere una diagnosi ufficiale di sindrome di Capgras, una condizione rara che porta chi ne soffre a credere che i propri cari siano stati rimpiazzati da sosia. Questa spiegazione medica sembra offrire a Sonny una via d’uscita dal suo incubo, permettendogli di accettare che i suoi sospetti fossero frutto del trauma cerebrale.

Ma la realtà, come spesso accade in questa serie, è più complessa. Mentre Sonny cerca di tornare alla normalità, aiutando gli amici nelle prove per la recita scolastica di Our Town, emergono dettagli inquietanti che la diagnosi non spiega. Un gradino extra nella scala di casa, un ciondolo sbagliato restituito dalla fidanzata Chloe, e due oggetti identici trovati al lago durante le indagini dell’amico Weldon. Questi elementi spingono il protagonista, e noi con lui, a chiedersi se il problema non sia solo nella sua testa, ma nel mondo attorno a lui.

Il creatore Nick Paley ha chiarito a Us Weekly l’intento dietro il finale: “I’m really excited about the cathartic emotionality of the [season 1] cliffhanger. This thing kicks us into the next story in this world because I don’t like constantly depriving people of information. I want this to feel like it means a lot and it feels very important to the characters emotionally. So that cliffhanger does both. Every episode has very big turns at the end. When you’re telling a mystery, it’s really important to show it to people who don’t know.”

Cosa aspettarci dalla Stagione 2

Sebbene il primo capitolo offra “resolutions and answers”, come dichiarato da Paley al Los Angeles Times, la storia di Sonny è tutt’altro che finita. Il produttore ha specificato che la seconda stagione presenterà “a whole new story”. Questo significa che, dopo aver risolto il mistero immediato sull’identità di Ellen o sulla sanità mentale di Sonny, lo show cambierà marcia, esplorando forse la natura stessa di questa realtà alternativa o le conseguenze a lungo termine della scoperta.

La struttura narrativa sembra essere pensata per durare a lungo. Connie Britton, che interpreta la madre Ellen, ha rivelato a The Wrap una visione ambiziosa da parte del team creativo: “I think Nick has this thing laid out through probably five or six seasons. He’s so clear about what the story is, and so I would be very surprised if he has doesn’t have Season 2 all ready to go.” Se queste parole fossero confermate, Phony avrebbe davanti a sé un percorso evolutivo significativo, capace di trasformare una premessa singola in un universo narrativo complesso.

Date di produzione e uscita previste

Per capire quando potremo vedere il nuovo capitolo, dobbiamo guardare ai tempi di produzione della prima stagione. Le riprese principali si sono svolte tra marzo e, con la premiere avvenuta in ottobre. Si tratta di una finestra temporale piuttosto stretta, segno di una macchina produttiva efficiente.

Se Hulu deciderà di rinnovare la serie mantenendo gli stessi ritmi, e ipotizzando che le riprese della seconda stagione inizino nella primavera successiva, potremmo aspettarci un’altra premiere autunnale, probabilmente intorno a ottobre. Nel frattempo, i fan possono gustarsi l’ultimo episodio disponibile su Hulu ogni martedì, pronti a scoprire se Weldon, il vero credente nell’ipotesi del “glitch nella matrice”, aveva ragione fin dall’inizio.