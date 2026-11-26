Dopo il video di Simona Ventura, la polemica a Ballando con le Stelle coinvolge anche Patrizia Rossetti e Rita Dalla Chiesa

La polemica tra Simona Ventura e Barbara D’Urso è uscita dal palco di Ballando con le Stelle e ha coinvolto altre volti della televisione italiana. Nelle ultime ore il dibattito si è spostato sui social, dove la giurata del programma di Rai 1 ha pubblicato un video rivolto direttamente alla collega.

Il videomessaggio di Simona Ventura

Nella videolettera pubblicata su Instagram il 24 novembre 2026, Ventura ha detto a D’Urso: «In trasmissione non mi saluti neanche». La conduttrice ha ricordato che, quando la collega era fuori dalla televisione, lei e il marito Giovanni Terzi l’avevano invitata a casa e le avevano consigliato di partecipare a Ballando con le Stelle.

Secondo Ventura, quel gesto di solidarietà non è stato ricambiato. Nel messaggio ha anche respinto l’accusa di averla provocata durante il programma, mostrando un filmato di una sua partecipazione a Tv Talk in cui si diceva disponibile a collaborare con D’Urso.

L’intervento di Patrizia Rossetti e Rita Dalla Chiesa

Dopo il video di Ventura è intervenuta Patrizia Rossetti, che ha ricordato di aver difeso D’Urso quando ha lasciato Mediaset. Secondo quanto da lei raccontato, quel sostegno non ha ricevuto un riconoscimento: «Parole sante! Anch’io l’ho difesa quando è finita la storia con Mediaset, ma neppure un grazie».

Tra i commenti al filmato di Ventura c’è anche quello di Rita Dalla Chiesa, che ha scritto: «Sei fortissima, super Simo!».

Il silenzio di Barbara D’Urso

Al momento D’Urso non ha risposto pubblicamente né alle parole di Ventura né a quelle di Rossetti. Il suo ritorno in televisione con Ballando con le Stelle era molto atteso dal pubblico, e la sua presenza nel programma ha riportato in primo piano anche i rapporti con alcune colleghe.

Non è ancora chiaro se D’Urso risponderà o se preferirà lasciar cadere la polemica. Il prossimo appuntamento è la nuova puntata dello show condotto da Milly Carlucci.