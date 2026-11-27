Dodici concorrenti sono diventati quattro, e la finale di X Factor 2026 è vicina. Chi si gioca la vittoria all'Unipol Forum di Assago?

Dodici concorrenti sono diventati quattro. Dopo la semifinale di giovedì 26 novembre, andata in onda su Sky Uno e in streaming su NOW con Giorgia alla conduzione, X Factor 2026 arriva all’ultima settimana con Alex Fontana, i Mad-Dog, Patrizia e Giacomo Calò. La finale è fissata per giovedì 3 dicembre all’Unipol Forum di Assago, dove ci sarà anche Elisa come super ospite.

Ogni finalista ha un giudice. Alex Fontana è nella squadra di Jake La Furia, i Mad-Dog in quella di Paola Iezzi, Patrizia in quella di Irama e Giacomo Calò in quella di Francesco Gabbani.

Alex Fontana, il primo finalista

Alex Fontana è stato il primo a entrare in finale. Nella prima manche, la Live Room, ha cantato Champagne Supernova degli Oasis accompagnato dalla band dal vivo di otto elementi guidata da Roy Paci, ha ottenuto più voti di tutti e non ha dovuto affrontare la seconda prova.

Ha 27 anni ed è cresciuto a Secondigliano, nella periferia di Napoli. Prima di cantare in strada ha fatto diversi lavori, tra cui il corriere. Nelle puntate ha portato rock britannico e brani degli anni Settanta, un genere che Jake La Furia non gli ha mai fatto cambiare.

Mad-Dog e Patrizia passano nella seconda manche

Gli altri cinque concorrenti sono tornati sul palco per la manche libera. I Mad-Dog hanno scelto Figure It Out dei Royal Blood, dopo aver cantato Murder on the Dancefloor nella versione dei Royel Otis nella prima prova. Sono l’ultimo nome rimasto nella squadra di Paola Iezzi.

Patrizia, della squadra di Irama, ha cantato in francese Je suis malade e poi Stay di Rihanna. È l’unica solista donna in finale. Paola Iezzi aveva già sollevato la questione nel 2024, quando in finale era arrivata una donna sola.

Il ballottaggio tra Teo Bok e Giacomo Calò

Nel ballottaggio finale Francesco Gabbani si è trovato con entrambi i suoi ragazzi a rischio, Teo Bok e Giacomo Calò. Dopo aver cantato Can’t Stop the Feeling per Teo Bok e Wish You the Best per Giacomo Calò, Gabbani ha chiesto ai colleghi di affidare la scelta al Tilt. I giudici erano in parità, due voti per parte, e il pubblico ha deciso con il televoto lampo di 200 secondi.

Durante quei 200 secondi Teo Bok ha chiesto agli spettatori di non votare per lui ma per il suo amico. Il televoto ha premiato Giacomo Calò, e Teo Bok è uscito. Per Teo Bok era il secondo ballottaggio di fila.

Le Distanze, della squadra di Irama, erano state eliminate prima, con meno voti di tutti. Nelle due manche avevano cantato Sweet Dreams e Mon Amour.

Chi parte favorito

C’è chi pronostica la vittoria di Alex Fontana. Il motivo è il primo posto nella Live Room, dove il pubblico a casa lo ha messo davanti a tutti, e il fatto che in finale decide soltanto il televoto. Giacomo Calò e Teo Bok, i nomi più forti della squadra di Gabbani, non si sono salvati da soli: uno dei due è passato con il Tilt.

Per la finale resta una domanda aperta: come reggerà il peso del televoto un finalista che ha già convinto il pubblico con una sola canzone? Chi vuole scoprirlo può seguire la finale giovedì 3 dicembre, in diretta su Sky Uno e in streaming su NOW.