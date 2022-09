Meg Bellamy è stata scelta per interpretare il ruolo di Kate Middleton in The Crown. Ha 19 anni ed è alla prima esperienza.

Meg Bellamy è stata scelta per interpretare il ruolo di Kate Middleton in The Crown. Per l’attrice è un grande onore interpretare questo ruolo e lei stessa si è mostrata davvero molto felice, orgogliosa e incredula.

The Crown ha lanciato moltissimi giovani attori britannici. I direttori del casting, Nina Gold e Robert Sterne, sono diventati famosi per essere riusciti a trovare dei talenti poco conosciuti in grado di trasformarsi nei Windsor in modo eccellente. Un esempio è quello di Emma Corrin che, con una carriera appena iniziata, si è unita alla serie nel ruolo di Diana, Principessa del Galles, appena uscita dall’Università di Cambridge. In un anno è riuscita a vincere un Golden Globe per la sua interpretazione.

Uno dei ruoli del franchise The Crown più difficili da assegnare è stato quello della Duchessa di Cambridge. Per questo ruolo è stata scelta Meg Bellamy, che ha appena finito la scuola. Interpreterà una giovane Kate Middlenton e l’annuncio ha già ottenuto un grande riscontro. Secondo Deadline, che ha dato la notizia, Meg Bellamy ha risposto ad un bando di concorso per questa parte così ambita, nonostante non abbia nessuna esperienza professionale.

Ha solo 19 anni e un voto eccellente in arte drammatica alla St Crispin’s School. Avrebbe studiato a Wokingham, non troppo lontano dal villaggio in cui Kate Middleton viveva da ragazza con la sua famiglia. “Voi datemi un pizzicotto, io mi sforzerò di interpretare al meglio Kate” ha scritto Meg Bellamy su Instagram.

La giovane è nata nel Berkshire e dovrà cercare di interpretare eccellentemente il ruolo della Duchessa, ora madre di tre figli, durante gli anni che ha trascorso all’Università di St Andrews, tra il 2001 e il 2005, quando è iniziata la sua relazione con il principe William. Entrambi hanno studiato insieme Storia dell’Arte, anche se William ha poi scelto di laurearsi in Geografia. Ed McVey, diplomato al Drama Centre di Londra, che recentemente ha recitato come sostituto in Camp Siegfried all’Old Vic, interpreterà il ruolo del principe.

The Crown: i dettagli della serie

Netflix non ha ancora svelato quali momenti della relazione tra il principe William e Kate Middleton verranno ripresi nella serie, ma potrebbero esserci quei pochi momenti ripresi dalla stampa, visto che dell’inizio della relazione si sa pochissimo. Alcuni di questi momenti potrebbe riferirsi alla notte in cui William ha iniziato a vedere Kate come qualcosa di più di una semplice amica, durante una sfilata di beneficenza e la gita sugli sci a Klosters, quando tutto il mondo si rese conto che erano diventati una coppia. La sesta e ultima stagione di The Crown parlerà anche di un periodo precedente della vita di William, con l’attore Rufus Kampa che apparirà nei panni di una versione adolescente del principe. Mentre la quinta stagione descriverà il crollo del matrimonio dei duchi del Galles, la sesta mostrerà le conseguenze della morte della principessa Diana e dei danni che ha causato questa tragedia nei suoi figli e all’immagine della famiglia reale.