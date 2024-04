Giulio Violati è noto per essere il marito di Maria Grazia Cucinotta, ma non solo. È un importante uomo d'affari e produttore cinematografico conosciuto.

Un amore che dura ormai da 30 anni, un rapporto duraturo nel tempo e un rispetto reciproco fondamentale. Maria Grazia Cucinotta e il marito Giulio Violati vivono la loro storia d’amore come se fosse il primo giorno. Che cosa sappiamo sull’uomo? Che cosa fa nella vita e chi è? Scopriamolo insieme!

Giulio Violati: tutto sul marito di Maria Grazia Cucinotta

Giulio Violati, classe 1966, attualmente ha 57 anni. L’uomo proviene da una famiglia particolarmente benestante: suo padre, Carlo Violati, è stato amministratore delegato di Ferrarelle e Giulio, con il passare del tempo, ha ereditato dal padre sia le competenze, sia le abilità imprenditoriali del papà.

Non a caso, infatti, la sua carriera comincia nel mondo del management e passo dopo passo Violati diventa uomo d’affari e di successo a tutto tondo. Accanto a una carriera inoltrata nel mondo del business, Giulio Violati si è inserito molto bene anche nel mondo dello spettacolo, specie in quello del cinema. Infatti, egli è diventato anche un importante produttore cinematografico, mantenendo sempre e comunque una certa riservatezza, cercando di rimanere lontano dai gossip e dai riflettori sulla sua privacy.

Giulio Violati e l’amore: da 29 anni c’è Maria Grazia Cucinotta al suo fianco

Ha sempre cercato, nella sua vita, di lasciare i riflettori lontani dalla sua vita, specie quella privata. Tuttavia, c’è un riflettore in particolare che si è acceso sul suo cuore: l’amore. Giulio Violati, infatti, è anche volto conosciuto per essere il marito di Maria Grazia Cucinotta, una delle icone del mondo dello spettacolo tutto italiano. I due si sono conosciuti verso la fine degli anni 80 e la loro frequentazione è durata nel tempo. Dopo anni di uscite, di amore e di passione, finalmente il 7 ottobre 1995 hanno deciso di dirsi il fatidico “sì”: Giulio Violati e Maria Grazia Cucinotta si sono sposati.

Dal loro forte amore, tenuto sempre stretto e costantemente rispettato, è nata una figlia nel 2001, Giulia. La giovane ragazza ha scelto di seguire un po’ le orme di papà Giulio Violati e ha scelto di frequentare la facoltà di Economia e Management, laureandosi il 16 ottobre 2022 con il massimo dei voti.

Giulio Violati: «Non sono mancati momenti difficili»

Nel mese di maggio 2023 Giulio Violati è ospite insieme alla moglie Maria Grazia Cucinotta del salotto di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin. Durante l’intervista è lo stesso Violati a raccontare di alcuni momenti di difficoltà a cui la coppia ha dovuto fare fronte. Pare infatti che ci sia stato un periodo in cui la donna, impegnatissima con il lavoro, sia stata lontana dall’Italia per ben 10 anni. Quello, probabilmente, è stato il momento più faticoso da vivere, perché, come hanno affermato nell’intervista: « […] eravamo diventati quasi due estranei». Tuttavia, Giulio Violati e Maria Grazia Cucinotta hanno superato tutto e dopo quasi 30 anni di amore sono ancora più uniti di prima. L’uomo la definisce: «un dono d Dio», a cui si è aggiunta anche Giulia, la loro unica figlia.