Maria Nazionale è un’attrice napoletana ed è conosciuta soprattutto per il suo ruolo nel film Gomorra nel 2008, ma in realtà è anche una cantante. Scopriamo chi è Maria Nazionale, tra carriera e vita privata.

Chi è Maria Nazionale

Come cantante

Maria Nazionale nasce il 31 luglio 1969 a Torre Annunziata, paese nella provincia di Napoli.

Coltiva fin da piccola la passione per la musica e per questo motivo si trasferisce a Milano molto giovane, ottenendo poi un contratto con la casa discografica Emi. Nel 1986 partecipa al Festivalbar con Ragazzo solo, mentre nel 1993 pubblica il suo primo 33 giri. Un anno dopo è la volta del primo CD, ma nel frattempo si interessa alla recitazione. Nel 2000 partecipa invece a Viva Napoli con le canzoni Napulitanata e I’ te vurria vasà.

Collabora molto con Nino D’Angelo, sia incidendo un brano, recitando insieme nel 2009 e portando insieme una canzone per il Festival di Sanremo del 2010. Nel 2012 invece collabora con Francesco de Gregori, duettando con lui per un album dal vivo. Nello stesso anno partecipa ad un disco tributo per Cesaria Evora in cui canta Tiempo y silencio. Infine, nel 2013 partecipa di nuovo al Festival classificandosi decima e rilasciando un album, mentre nel 2018 pubblica un nuovo singolo.

Come attrice

Lavora come attrice già nel 2002 in Cuore napoletano, di Paolo Santoni, poi in Pensieri di donna, Suggestioni sonore. Viene anche invitata in alcuni programmi TV come Sottovoce e La vita in diretta. Nel 2008 ottiene la fama sia a livello nazionale che internazionale con la partecipazione al film Gomorra, diretto da Matteo Garrone e tratto dal libro di Roberto Saviano. Per questo ruolo riceve anche la nomination al David di Donatello 2009 come miglior attrice non protagonista.

Successivamente ottiene altri ruolo: lavora nel cortometraggio Biondina di Laura Bispuri, in 7 minuti di Michele Placido, in La tenerezza di Gianni Amelio. Il nuovo grande ruolo è del 2021, nel film Qui rido io di Mario Mortone.

Chi è Maria Nazionale: la vita privata

Maria Nazionale è stata la moglie del musicista Franco Chiaravalle fino alla sua morte, avvenuta nel 2000, e da cui ha avuto un figlio, Antonello, nato nel 1989. Successivamente ha avuto un secondo figlio, Manuel dalla relazione con il compagno Francesco Sigillo, manager con la passione per la musica, poiché suona il contrabbasso.