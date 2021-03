Con l’arrivo della primavera 2021 numerosi brand di moda hanno inserito nel loro catalogo il nuovo look must have per la stagione: le margherite. Che siano applicazioni, gioielli o stampe, questi fiori simbolo della primavera dovranno assolutamente essere presenti nel vostro armadio.

Margherite: look per la primavera 2021

Il brand Rixo propone una serie di capi con richiamo al tema delle margherite nella sua collezione primavera 2021. Ad esempio la blusa, morbida e semitrasparente, con stampe di margherite su sfondo nero.

Sempre Rixo firma anche la maglietta in filo con maniche a sbuffo e colletto ampio: il tema della margherita viene riproposto con un ricamo sul petto. Un capo chic e delicato da indossare nelle belle giornate primaverili.

Margherite ovunque, anche sulle scarpe. Blue Bird Shoes propone, ad esempio, un mocassino disponibile in varie colorazioni con stampe floreali.

Dal canto suo il brand di moda Mango propone invece un sandalo con tacco basso e punta squadrata. Le margherite sono applicate sugli incroci per un effetto fresh e casual.

Zara nella sua collezione primavera 2021 inserisce una collana-spilla molto particolare a forma di fiore, da applicare su ogni tipo di look a piacimento.

Un pantalone ampio, una blusa larga a maniche corte e un top scollatissimo sono invece la proposta floreale di Sfizio. Da indossare in occasioni più eleganti o come look quotidiano.

Miu Miu inserisce invece nel suo catalogo primaverile un completo molto particolare. Si tratta di un crop top a mezze maniche con inserti in pizzo abbinato ad un pantalone ampio e leggero. Il tutto sul tema delle margherite ovviamente.

