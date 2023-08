Scopriamo tutta la verità sul mistero del profilo a nome di Marco Mengoni apparso su Tinder. Il cantante è davvero iscritto all’app di incontri? A svelare tutta la verità è stato un suo amico.

Marco Mengoni su Tinder, mistero sul profilo con il suo nome: parla l’amico

Di recente è iniziata a circolare la voce di un presunto profilo Tinder a nome di Marco Mengoni, il famoso cantante che ha vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Due Vite”. “Non siate noiosi, io ci provo. C’è il verificato” è la descrizione inserita sul profilo, con la foto di Marco Mengoni. Questa notizia ha fatto subito il giro di Twitter, scatenando commenti e curiosità. Un amico del cantante ha deciso di intervenire per svelare la verità, rilasciando una breve dichiarazione a FqMagazine. La questione del profilo di Marco Mengoni su Tinder ha fatto molto discutere, lasciando moltissime persone particolarmente sorprese, soprattutto tenendo conto della grande riservatezza del cantante. Nonostante i dubbi evidenti, in tanti hanno creduto realmente che il cantante avesse creato un profilo su Tinder. L’amico di Marco Mengoni ha prontamente smentito l’account, facendo notare che si tratta di un falso. La confusione si è creata per la presenza della spunta blu di verifica, un dettaglio che ha attirato di più l’attenzione su questo profilo, ma la verità è arrivata da fonti molto attendibili. Marco Mengoni non sta cercando l’anima gemella su Tinder, per cui il mistero di questo profilo è risolto. L’amico di Marco Mengoni, raggiunto da FqMagazine, “ha smentito il profilo con una grande risata”. Dietro l’account si nasconderebbe un fake. Marco Mengoni non ha commentato la notizia, ma ha continuato a mantenere la sua privacy.

Marco Mengoni su Tinder, mistero svelato: il cantante è fidanzato?

Il mistero del profilo di Tinder di Marco Mengoni è stato svelato, grazie anche all’intervento del suo amico. Il cantante non sta cercando l’amore sulla app di incontri. Non è noto se Marco Mengoni abbia un partner nella sua vita sentimentale. Il cantante è sempre stato molto riservato e non vuole mai rilasciare dichiarazioni sull’argomento. Non si è neanche mai mostrato accanto a qualcuno. “Desidero che la mia sfera privata rimanga separata; le persone a cui tengo non sono coinvolte nella mia notorietà. Assumo la responsabilità delle mie azioni” ha dichiarato il cantante in un’intervista. Durante l’estate erano emerse delle foto in compagnia di un giovane ragazzo e in tanti hanno pensato potesse essere il suo nuovo compagno. Le voci, però, non sono mai stata confermate o consolidate da nuove immagini più esplicite. Marco Mengoni ama parlare della sua musica, del suo lavoro, ma preferisce tenere la sua vita sentimentale lontana dai riflettori, come è giusto che sia. Questo è uno dei motivi per cui molti suoi fan non hanno mai creduto alla storia del profilo su Tinder, che stonava completamente con il suo modo di essere e di difendere la sua privacy.